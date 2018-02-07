İşte Aziz Yıldırım'ın zafer planı! Ali Koç...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Aziz Yıldırım, seçimdeki rakibi Ali Koç karşısında zafer elde etmek için kulübe mali destek sağlayacak isimleri yeni yönetimine almayı planlıyor. Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu dışında bütün yönetimini değiştirecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak seçimde net olarak stratejisini belirledi. Yıldırım, rakibi Ali Koç karşısında seçimi kazanmak için mali açıdan çok güçlü bir yönetim kurmayı planlıyor. Şu anki yönetimde mali anlamda elini taşın altına sokan herhangi bir isim bulunmaması nedeniyle Başkan, yeni oluşturacağı yönetim kurulunda mali anlamda kulübe katkı sağlayacak isimleri kadrosuna dahil edecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Başkan Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu dışında yönetim kurulu listesini değiştirmeyi planlıyor. Mosturoğlu, yönetimde Hukuk işleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapıyor. Ekşioğlu ise şu anki yönetimde Asbaşkanlık gibi önemli bir görevi sürdürüyor. Yıldırım’ın yeni oluşturacağı yönetim kurulu listesinde iş dünyasından önemli isimlerin bulunması bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım’ı yeniden listeye alıp almama konusunda ise kararsız. Mevcut yönetimde yer alan ve son yaptığı ‘Yetiştirme taraftar’ açıklaması ile tepkilere neden olan Mahmut Uslu’nun Yıldırım’ın listesinde yer almayacağı da öğrenildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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TEMELLİ, ALİ KOÇ’UN LİSTESİNDE
Şu an yönetimde yer alan Ömer Temelli ve Ozan Balaban’ın Ali Koç’un listesinde yer alacağı konuşuluyor. Balaban, Yıldırım’ın yönetiminde Fenerium, Dış ilişkiler ve Basket Şube sorumluğu gibi önemli görevleri üstleniyor. Temelli ise Tesisler ve Fenercell’den sorumlu idareci olarak görev yapıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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AYDINLAR’LA DA BARIŞ SAĞLANDI
Yıldırım’ın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Mithat Yenigün’e de yeni dönemde görev vermeyeceği vurgulandı. Aziz Yıldırım, kritik seçim öncesi önemli adımlar da attı. Yıldırım, uzun süredir sorunlar yaşadığı işadamı Mehmet Ali Aydınlar ve Sarı-Lacivert takımının önemli taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler ile barıştı. Bilindiği gibi Aydınlar, forma sponsoru olarak F.Bahçe’nin kasasına toplamda 50 milyon dolar gibi bir rakamın girmesini sağlamıştı, F.Bahçe bu anlaşma sonrası UEFA’nın mali denetiminde elini güçlendirmişti. (Akşam)