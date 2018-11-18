İşte alacağı para! Kocaman servet...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ve Rıza Çalımbay'ın görevine son verilmesinin ardından Konyaspor'a dönen Aykut Kocaman'ın alacağı para belli oldu.
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Tecrübeli teknik direktör pazar günü Konya'ya gidecek ve kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı törenle atacak. Peki, Kocaman ne kadar kazanacak...
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Konyaspor'da Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman getirildi. Deneyimli teknik adamın sözleşme süresi ve alacağı yıllık ücret de belli oldu.
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12 haftada 17 puan toplayan Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 9.sırada yer alıyor. Konyaspor, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Böylelikle yeşil beyazlılarda 3'üncü kez Kocaman dönemi başlamış oldu. İlk kez 2005-2006 sezonunda yeşil-beyazlı takımda görev alan Aykut Kocaman, 2014 - 2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti.
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Kocaman bir sonraki sezon ligi 3'üncü sırada bitirerek yeşil beyazlıların tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesini sağladı. Kocaman, 2016-2017 sezonu sonunda bir ilki daha gerçekleştirerek Atiker Konyaspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı.
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Son maçta Ankaragücü'nü 2-0 geçen Atiker Konyaspor, milli maçlar sebebiyle verilecek aradan sonra 23 Kasım'da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Aykut Kocaman Konyaspor ile Galatasaray'a karşı mücadele verecek.
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Aykut Kocaman pazar saat 13.40 uçağıyla Konya'ya hareket edecek. Yeşil beyazlı taraftarlar Aykut Kocaman'ı karşılamaya meşalelerle gelecek.
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53 yaşındaki teknik adamın yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bildirildi. (Ajansspor)