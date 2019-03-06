İspanya, tarihi hezimet sonrası tek ses: "Utanç verici"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İspanya, tarihi hezimet sonrası tek ses: "Utanç verici"
İspanyol basını, Real Madrid'in Ajax hezimeti ve tüm kulvarlarda saf dışı kalması sonrasında eflatun-beyazlıları hedef aldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/21
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in, Ajax'a 4-1 yenilerek elenmesi, krize sebep oldu. Sonucun ardından başkan Florentino Perez, istifaya davet edilirken taraftarlar Cristiano Ronaldo'yu takımda tutamayan Perez'i kara listeye aldı.
2/21
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax hezimeti sonrası İspanyol basını eflatun-beyazlıları yerden yere vurdu. İşte İspanyol gazetelerinde büyük hezimetin yankıları:
3/21
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi, manşet görselinde futbolculara yer bile vermedi.
4/21
İki sene üst üste gelen Avrupa şampiyonluğunun bu şekilde sona ermesinin utanç verici olduğunu vurgulayan gazete, "İşte size tarih yazan kulüp! Zafer zinciri utanç verici şekilde son buldu" ifadelerini kullandı.
5/21
Real Madrid'in aksine Barça'ya yakın olan AS Gazetesi ise "Trajik hafta" başlığını kullandı.
6/21
Real Madrid'in hem ligde hem Avrupa'da çöküşte olduğu vurgulanırken, Cristiano Ronaldo'nun gidişi ve kötü tablodan başkan Florentino Perez'in sorumlu tutulduğuna dikkat çekildi.
7/21
El Mundo Deportivo ise Real Madrid'in elinde hiçbir şey kalmadığını vurgulayarak, Ajax karşısındaki hezimeti "Büyük fiyasko" olarak nitelendirdi. Ajax'ın Bernabeu'da verdiği futbol resitalinin, deprem etkisi yarattığı ifade edildi.
8/21
İspanyol Sport Gazetesi ise, "Bir devrin sonu" başlığını kullandı. Bernabeu'da "Florentino istifa" seslerinin de yükseldiği belirtildi.
9/21
"KAPTANI ARADIK"
Real Madrid'de diken üstünde bulunan teknik direktör Santiago Solari, oyuncular hakkında kötü konuşamayacağını belirterek, cezalı olan Sergio Ramos'un yokluğunu aradıklarını dile getirdi. Zor bir zamanda göreve geldiğini ifade eden Arjantinli teknik adam, daha güçlü bir şekilde geri döneceklerini söyledi.
10/21
Solari, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e geri döneceği iddialarına, "Zaten Real Madrid'in Julia Roberts'tan daha fazla talibi var" diye konuşmuştu.
11/21
Perez'in yakın zamanda bir teknik direktör değişikliğine gideceği konuşuyor. Real Madrid'de Joachim Löw'ün ismi ön plana çıkarken, şu anda takınm çalıştırmayan Jose Mourinho ise önemli adaylardan...
12/21
Maçın ardından gözyaşı döken Real Madrid taraftarları böyle görüntülendi.
13/21
Zaferlere alışkın olan Madrid ekibi,tarihinde ilk kez Santiago Bernabeu'da oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 18 dakikasında kalesinde iki gol gördü.
14/21
Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarındaki ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan dokuz takım arasında, ikinci maçın ardından elenen ilk takım Real Madrid oldu
15/21
Real Madrid, iki tanesi bu sezon olmak üzere Sergio Ramos'un oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında kayıp yaşadı.
16/21
Maç sonrasında geleceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Solari şu ifadeleri kullandı:
17/21
"Geleceği bilsek hepimiz loto oynardık. Bizim için zor bir haftaydı. Üst üste üç maç oynadık ve istediğimiz sonuçları alamadık. Bazen futbolda böyle şeyler oluyor. Daha başka söyleyecek bir şey yok."
18/21
"Kendimizi işe adamak ve vazgeçmemek zorundayız. Bizim için zorlu geçen bu senede yürekten mücadele etmek için buradayız."
19/21
Santiago Bernabeu’da gençlerden oluşan kadrosuyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ajax’ta Dusan Tadic zaferin baş mimarıydı. Özellikle David Neres’in attığı golde mükemmel bir çalımla sıyrılarak harika bir ara pası bırakan Sırp futbolcu 64. dakikada da şahane bir gol kaydetti. Maç boyunca ‘ölümcül’ paslarıyla da rakibini dağıtan Tadic bir gol iki asistle maçın kahramanıydı.
20/21
İspanyol temsilcisi ilk maçta Hollanda'da rakibi Ajax'ı 2-1'lik skorla yenmişti... (VİDEO)