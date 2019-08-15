İngiltere bunu konuşuyor! İstanbul'da...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İstanbul'un ev sahipliği yaptığı ve Liverpool'un penaltı atışlarıyla Chelsea'ye üstünlük kurarak kazandığı UEFA Süper Kupa mücadelesi, İngiliz basınında geniş yer buldu.
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The Times gazetesi, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in sakatlığı nedeniyle forma giyen ve son penaltıyı kurtararak takımına kupayı getiren 32 yaşındaki İspanyol file bekçisi Adrian'ı manşete taşıdı ve takımının "İstanbul kahramanları" listesine adını eklediğini vurguladı.
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Liverpool'a 10 gün önce transfer olan ve Alisson'un ilk hafta maçında sakatlanması nedeniyle sürpriz bir şekilde kaleye geçen Adrian'a 10 üzerinden 6 puan verilen gazetede, maç içinde iki iyi kurtarışa imza atan İspanyol kalecinin, uzatma bölümünde düşüncesizce penaltıya sebebiyet verdiği yorumu yapıldı.
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"Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye, 2005 yılında penaltılarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, yine penaltılarla UEFA Süper Kupa'yı aldı. Farklı stat, aynı hikaye." ifadelerinin yer aldığı The Times, başta İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda Liverpool taraftarının "İstanbul kırmızıdır" tişörtleriyle takımlarına destek verdiğini aktardı.
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Christian Pulisic'in, performansıyla Chelsea'nin yeni Eden Hazard'ı olabileceği yorumu yer alan gazetede, başkent temsilcisinde forma giyen Fransız N'Golo Kante ve Pedro'nun Liverpool karşısındaki mücadelesinden de övgüyle bahsedildi.
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Guardian, kaleci Kepa'yı manşete taşıdı
The Guardian ise The Times'ın aksine Chelsea'nin kalecisi Kepa'yı spor sayfasının manşetine taşıdı.
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Gazetede, maçın son bölümlerinde Hollandalı yıldız Virgil van Dijk'in vuruşunda harika bir kurtarışa imza atan 24 yaşındaki İspanyol kalecinin karşılaşmayı uzatmalara götürdüğü ifade edildi.
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Chelsea'nin transfer yasağını hatırlatan gazete, 2012 ve 2013 yıllarında UEFA Süper Kupa'yı kaybeden teknik direktör Frank Lampard'ın, 4-0 mağlup oldukları Manchester United maçına göre yaptığı değişikliklerle Londra ekibinin Liverpool karşısında daha kaliteli bir futbol sergilediğini aktardı.
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Daily Telegraph, Liverpool'un İstanbul'a ikinci gelişinde 14 yıl önceki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline göre dramatik olmayan bir maçla kupaya uzandığını kaydetti.
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Stadı dolduran Liverpool taraftarları için "kırmızı duvar" benzetmesini yapan gazete, büyük bir UEFA organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem Stephanie Frappart'a 10 üzerinden 8 puan verdi.
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İngiliz basını maçın hakemlerinden de övgüyle bahsederken çok ciddi bir hata yapılmadığının altını çizdi.
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En çok haber yapılan isimlerden biri de Adrian oldu.
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Abraham'ın penaltısını kurtararak takımına kupayı kazandıran isim olan Adrian'dan da övgüyle bahsedildi.
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Öte yandan Mane'nin top toplayıcı çocuğa forma hediye ettiği anlar da Dail Mail'de yer buldu.
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İngilizler, tribünlere ve organizasyonu da es geçmedi. Bununla ilgili birçok olumlu yorum yapıldı.