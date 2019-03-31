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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Instagram
31 Mart 2019 - 11:32,

İlişkilerini o fotoğraf ele verdi!

Real Madrid'in 45 milyon Euro'luk yıldızı Vinicius, yeni bir ilişkiye başladı.

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İşte detaylar...

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 Brezilya'da Lance'nin haberine göre Brezilyalı futbolcu, ünlü model Maria Julia Mazali ile birlikte.

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Brezilya'da tanınır bir model olan Mazali, "Eski sevgili ile seyahat" isimli şovu sunuyor.

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İlişkiklerini resmi olarak duyurmayan ikilinin haberi Güney Amerika'da epey ses getirdi.

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İlişkiyi ise sosyal medyaya yayınlanan bu fotoğraflar ele verdi. Vinicius ile Mazalli'nin çekildiği fotoğrafın aynı banyoda olduğu iddia edildi.

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Mazalli'nin hayranları sosyal medyadan, güzel modelin hesabına Vinicius ile ilgili yorumlar yapmaya başladı...

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2018 yaz ayında Real Madrid'e Flamengo'dan 45 milyon Euro karşılığında transfer edilen genç futbolcu, yeteneği ile kısa zamanda kalitesini ispatladı.

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2000 doğumlu olan Vinicius Junior, Mazalli'den 5 yaş küçük...

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Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Mazalli'nin paylaşımları ses getiriyor.

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Manchester City, Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Fulham'ı deplasmanda yendi...

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