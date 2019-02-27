İkinci Ozan Kabak vakası!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da ikinci bir Ozan Kabak vakasının eli kulağında.
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Ozan Kabak Eylül’de Parçalı’yı giymiş, 4 ay sonra Stuttgart’a 11 milyon Euro’ya gitmişti...
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Galatasaray’ın ara transferde renklerine bağladığı Marcao kısa süre içindeki performansıyla Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi.
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15 Ocak’ta 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Portekiz’in Chaves takımından alınan 22 yaşındaki oyuncu, Sarı-Kırmızılı formayla yüksek pas isabeti, ikili mücadele ve hava topu kazanma istatistikleriyle ligde zirveye oynuyor.
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Brezilyalı stoperin istatistiklerinin Atletico Madrid ve Sevilla gibi İspanya’nın dev kulüplerinin de dikkatini çektiği öğrenildi. İki kulübün de genç oyuncuyu yakın takibe aldıkları gelen bilgiler arasında.
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Antalya maçında izleyecekler
Atletico Madrid ve Sevilla kulübünün scoutlarının Marcao için raporlar hazırladığı bildirildi.
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Galatasaray, pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurum ile karşılaştıktan sonra Türk Telekom’da Antalya’yı konuk edecek. Antalya mücadelesinde Marcao’yu izlemek için scoutların tribündeki yerini alacağı öğrenildi.
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Marcao’nun sergilediği oyundan memnun olan Sarı- Kırmızılılar, olası bir transferde ise Brezilyalı’nın satışıyla ciddi bir bonservis gelirini de kasaya koymanın hesaplarını yapıyor.
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Galatasaray ayrıca sonraki satıştan da pay almayı planlıyor.
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Almanya Bundesliga'da lider Borussia Dortmund, 23. hafta maçında sahasında Bayer Leverkusen'i 3-2 yenerek liderliğini devam ettirdi.