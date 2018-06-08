İki yeni Aslan! Gomis ve Rodrigues'in yerine...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yeni dönemde UEFA’nın kıskacında olacak olan G.Saray, transfer döneminde kiralık ve bonservisi elinde olan isimlere yönelecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Teknik Direktör Fatih Terim’in hazırladığı transfer listesinde iki isim ön plana çıkmış durumda. Gomis ve Rodrigues'in olası satışları sonrası o isimler gelecek... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Deneyimli çalıştırıcı, Arsenal’le sözleşmesi sona eren Joel Campbell’ı takımında görmeyi çok istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Kanat ve forvet oynayan Kosta Rikalı yıldıza Dünya Kupası öncesi imza attırmayı planlıyor. 2 yıllık sözleşme düşünülen 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 1.9 milyon euro verileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon La Liga’da kiralık olarak Real Betis forması giyen Joel Campbell, 9 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Terim’in kadroya katılmasını istediği diğer isim ise Abel Hernandez. Cimbom’un Championship ekiplerinden Hull City ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 10 maçta forma giyen Uruguaylı golcü buna rağmen 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Hernandez’in transferinde milli takımdan yakın arkadaşı Muslera’nın da devreye gireceği belirtiliyor. Güney Amerika basını son dönemde bu iki oyuncunun Galatasaray’a yakın olduğu yönünde birçok haber yapmaya başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Celta Vigo’dan ayrılma kararı alan Emre Mor konusunda da görüşmeler devam ediyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim 20 yaşındaki orta oyuncusunu kiralamayı düşünüyor. Sözleşmeye konulacak satın alma opsiyonun belirlenmesi konusunda fikir alışverişi sürüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray’da birçok takımın radarında olan Garry Rodrigues aynı Ndiaye gibi ciddi bir bonservis gelire beklenen oyuncuların başında geliyor. Rodrigues’in yanı sıra Gomis, Feghouli, Belhanda ve Maicon’a gelecek teklifler de kulüp menfaatleri çerçevesinde değerlendirilecek. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaraylılar dikkat! Transferdeki son gelişmeler burada... Ligin son şampiyonu Galatasaray'da gözler transfer gelişmelerine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri izlemek için videoya tıklayınız...