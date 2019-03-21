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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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21 Mart 2019 - 09:32,

Kahreden haber! Duyar duymaz koştu...

Eşi Dusko Tosic'le sıkıntılı günler yaşayan Jelena Karleusa gelen acı haberle sarsıldı.

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa yasta.

2/15Ayakta durmakta güçlük çekti

Ayakta durmakta güçlük çekti

40 yaşındaki Sırp şarkıcı geçen günlerde annesi Divna'yı kaybetti. Acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi.

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Futbol hayatına Çin'de devam eden Tosic de kayınvalidesinin ölümünü duyunca uçağa binip, Sırbistan'a gitti.

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Tüm konserlerini iptal eden Jelena ise cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

5/15Psikolojik destek alacak

Psikolojik destek alacak

Geçen aylarda eşini genç bir futbolcuyla aldattığı iddia edilen şarkıcının, önümüzdeki günlerde kliniğe yatıp psikolojik destek alacağı öğrenildi.

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Bu zorlu süreçte eşini yalnız bırakmak istemeyen Tosic'in de takımından izin alıp, Sırbistan'da kalacağı belirtildi.

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Jelena Karleusa ve annesi Divna, geçen yaz birlikte tatil yapmıştı.

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Dusko Tosic Beşiktaş'tan Çin'e transfer olmuştu... (VİDEO)

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