İdmanda örneğine az rastlanır görüntü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın antrenmanında örneğine az rastlanır bir görüntü vardı...
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Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
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Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.
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Fiziksel çalışmayla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra iki gruba ayrıldı. Dün Almanya'nın Leipzig takımıyla oynanan hazırlık maçında uzun süre görev alan oyuncular Ryan Babel, Adem Büyük, Ryan Donk, Marcao, Mariano Filho, Kostantinos Mitroglou, Jimmy Durmaz ve Ahmet Çalık yenilenme çalışması yaptı.
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Diğer futbolcular ise İtalyan kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde çalıştı. Kondisyon çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idman tamamlandı.
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Bartali'nin acıması yok
İtalyan kondisyoner Bartali, kamp boyunda yaptırdığı ağır idmanlara devam etti.
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Kondisyon antrenmanında futbolculara yüksek sesli ve sert komutlar veren Bartali, idman yöntemleriyle de futbolcuların sınırlarını zorladı.
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Bartali, yenilenme yapanlar haricindeki oyuncuları dik bir yokuşta çalıştırdı. İtalyan teknik adam, futbolculara kademeli olarak yokuş yukarı sprint attırdı.
Genç oyunculardan Yunus Akgün, sprint çalışmasını takım doktoru Yener İnce'nin gözetiminde yarıda bıraktı. Yunus, sahada koşulara devam etti.
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Terim, Babel ile görüştü
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süre yeni transfer Ryan Babel ile görüştü.
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Terim, dün yapılan ve 3-2 kaybedilen Leipzig müsabakasında sarı-kırmızılı ekibin 2 golünü de atan Babel ile yaklaşık 5 dakika süren bire bir konuşma yaptı.
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Terim, yağmura rağmen taraftarı kırmadı
Fatih Terim, kendisiyle fotoğraf çekilmek için bekleyen sarı-kırmızılı tarafların isteğini yağmura rağmen geri çevirmedi.
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İdmanı izleyen yaklaşık 200 kişilik taraftar grubundan bir kısmı çalışmanın sonuna kadar bekleyerek Fatih Terim ile fotoğraf çekilmek istedi.
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Çalışma sırasında taraftarların fotoğraf çekilme isteğine, "Antrenmandan sonra çekiliriz." diye yanıt veren tecrübeli teknik adam, yağmurun başlamasına rağmen sözünü tuttu.
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Taraftarların yanına giden Terim, yoğun ilgi arasında taraftarlarla tek tek fotoğraf çekildi. Fatih Terim, bu sırada ayağı kırık olduğu için kalabalığa giremeyen bir taraftarın ısrarlı fotoğraf çekilme isteğini de yerine getirdi.
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Donk'tan bisikletli ulaşım
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, antrenmana bisikletle gelip gitti.
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Donk, takımın konakladığı otelle antrenman sahası arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik yolda otobüs yerine bisiklet kullandı.