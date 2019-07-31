Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İdmana damga vurdular! Başkan Orman ve Süreyya Soner...
Beşiktaş, Avusturya kampının 8'inci gününe sabah yaptığı idmanla başladı. Fikret Orman idmanı yakından takip etti. Antrenmandaki samimi görüntüler güne damga vurdu.
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Dünü izinli geçiren siyah beyazlılar, Abdullah Avcı yönetiminde 1.5 saat süren kondisyon antrenmanı yaptı.
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Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular kondisyon ve kuvvetlenme hareketlerinin olduğu istasyon çalışmasına geçti.
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Bu hareketler esnasında baş dönmesi yaşayan Dorukhan'a saha kenarında kulüp doktoru Murat Çevik tarafından müdahale edildi. Genç futbolcu ilaç tedavisinin ardından antrenmana devam etti.
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Öte yandan Quaresma, Douglas ve Adem Ljajic de antrenmanı 15 dakika erken bitirdiler.
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BAŞKAN FİKRET ORMAN ANTRENMANI İZLEDİ
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün akşam Avusturya'ya gelerek takım kampını ziyaret etti. Bu sabah da idmana gelen Orman, saha kenarında Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, Futbol Direktörü Ali Naibi ve Operasyon Sorumlusu Tuğkan Keçecioğlu ile kısa bir toplantı yaptı.
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Daha sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir araya gelen Orman, tecrübeli teknik adamın doğum gününü de kutladı. Avusturya kampında 2 gün kalacak olan başkan Fikret Orman yarın basın toplantısı düzenleyecek.
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ABDULLAH AVCI'DAN DORUKHAN'A ÖZEL PROGRAM
Yeni sistemin kilit oyuncularından biri olan Dorukhan, sabahki antrenmanın ardından Abdullah Avcı'nın belirlediği program dahilinde ekstra çalışma yaptı. Genç futbolcu, yardımcı antrenör Orhan Ak ile beraber mini kaleye ara pas ve ani çıkış çalışması gerçekleştirdi.
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Beşiktaş, Avusturya'daki hazırlıklarına bu akşam yapacağı idman ile devam edecek.
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Siyah beyazlı ekibin emektar malzemecisi Süreyya Soner ile başkan Fikret Orman'ın karşılaşması objektiflere böyle yansıdı.
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Başkan Fikret Orman, Süreyya Soner'in elini öpmek istedi.
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İkili birbirine sarılarak selamlaştı. Bu görüntüler sosyal medyanında gündemine oturdu.