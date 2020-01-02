İbrahim Toraman'dan olay yaratan açıklamalar: 'Beşiktaş'ı seçince...'

Spor Arena Plus Özel Röportaj - Adil Demirçubuk

- Futbol oynadığınız dönemde Türkiye’nin en popüler oyuncularından biriydiniz. 2015’te futbolu bıraktıktan sonra resmen ortadan kayboldunuz! Neden?..

Bu aslında arz-talep meselesi. Ben profesyonel kariyerimde 3 takımda oynadım; Gaziantepspor, Beşiktaş ve Sivasspor. Gaziantep’ten teknik direktörlük teklifi aldım ama kulübün şartları çok iyi olmadığı için kabul etmedim. Sivasspor’la da memleketimin takımı olması nedeniyle ilişkilerim gayet iyidir. Beşiktaş’ta 10 yıl oynadım, kaptanlığını yaptım. Benim görev talep etmem yerine, onlardan talep gelmesi daha doğru değil mi? Bir de ben gidip insanlara ‘Şu işi ben yapayım’ falan diyemem. Benim öyle bir tarzım yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bu işler için bazı çevrelerde bulunmak gerekiyor sanırım, o da bana uygun değil. Bu aslında biraz da kendimle ilgili bir durum. Bir müddet inzivaya çekilmek istedim. Şu anki kaos ortamında bulunmak istemedim.