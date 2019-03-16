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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Spor Arena Detay / Burak AKIN
16 Mart 2019 - 11:26,

Houston da şaşkın! Obradovic öyle bir hamle yaptı ki...

Fenerbahçe Beko'nun, Barcelona'yı konuk ettiği maçta tarihi anlar yaşandı...

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Koç Zeljko Obradovic, öyle bir hamle yaptı ki Houston Rockets da buna şaşırdı...

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Maçın henüz 1 dakika Barcelona oyuncusu Jaka Blazic'in faul beklediği pozisyonda İspanyol ekibinin koçu Svetislav Pesic, hakeme yoğun itirazlarda bulunmuştu.

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İtiraz işini abartan ve anlamsız şekilde uzatan Pesic, daha sonra diskalifiye edildi.

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Sırp antrenör Obardovic de olup biteni şaşkınlıkla izledi....

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Mücadelenin ilginç detayı, Houston Rockets’ın Genel Menajeri Darly Morey'in heyecan dolu maçı tribünden takip etmesi oldu.

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HOUSTON'A MESAJ MI?

Obradovic sanki Morey'e nazire yaparcasına takımıyla tarihi bir gece yaşadı.

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NBA tarihinin en çok üçlük atış deneyen takımı olan Houston Rockets'ın mimarı Darly Morey'in tribünde olduğu gecede Fenerbahçe Beko, üçlük rekoru kırdı.

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Fenerbahçe karşılaşmada tam olarak 38 üçlük denedi.

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Bu sayı THY Euroleague'de Obradovic'in kariyer rekoru olarak kayıtlara geçti.

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Aynı zamanda Fenerbahçe Beko için de kulüp rekoru oldu.

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Fenerbahçe, son çeyreğe 9 sayı geride girdiği maçı 88-82 kazanmasını bildi.

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Fenerbahçe Beko'nun efsane çalıştırıcısının ilerleyen dönemde NBA'de görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Dün geceki üçlük atış rekoru, tesadüf müydü yoksa oyunun getirdiği zorunluluk muydu bilinmez fakat bu durumun çok konuşulacağı kesin...

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