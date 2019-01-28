Herkesin konuştuğu takas için karar verildi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
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Arsenal'de çok sık forma şansı bulamayan Mesut'un ismi birçok takımla anılıyordu....
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Hatta sezon başında Özil'in Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edilmişti...
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İngiliz kaynaklar, Arsenal'in Perisic için kiralık formülünü devreye soktuğunu ve işi bedelsiz bitirmek için Mesut Özil'i teklif ettiğini iddia etti.
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Ivan Perisic, Arsenal'e gitmek istediğini Inter yönetimine iletti. Inter de bu isteğe onay verdi ama Londra ekibi işi bedelsiz bitirmek için devreye 'Mesut Özil ile takas' formülünü soktu. İşte detaylar...
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Inter'in oyuncusu Hırvat Ivan Perisic, Arsenal'e transfer olmak istediğini belirtip yönetimden transfer görüşmesi için izin istedi. Perisic, Torino maçının kadrosuna alınsa da Luciano Spalletti tarafından görev verilmedi ve yedek kulübesinde bekledi.
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Sport Mediaset ise Inter'in buna sıcak bakmadığını çünkü Mesut'un aylık kazancını yüksek bulduğunu yazdı. Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği Perisic için 'nakit para' istediğini belirtti.
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İngiliz BBC Sport, Perisic'in bonservisi için Arsenal'in 40 milyon Euro'ya kadar çıktığını yazsa da İtalyan La Gazzetta dello Sport, takasın gerçekleşmesi için Mesut Özil'in kazancının tamamını değil yarısının karşılanması halinde transferi bitirebileceklerini yazdı. (Mesut'un kazancı 12 milyon Euro olarak belirtildi)
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Arsenal menajeri Unai Emery, Mesut Özil hakkında bu açıklamayı yapmıştı...