Herkesin konuştuğu fotoğraf! Arda Turan...

Konuyla alakalı Terim, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Gündem dışı diyorsunuz, ben onu kullanmam. Nedenine gelince de Galatasaray'a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray'a birçok para kazandırmışsa ben o cümleyi kurmaktan imtina ediyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.