Herkesin konuştuğu fotoğraf! Arda Turan...

Hangi takıma transfer olacağı merak edilen Arda Turan'ın yeni ortaya çıkan fotoğrafı geceye damga vurdu.
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Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve Galatasaray transferi zora giren Arda Turan'ın bir sonraki durağı herkes tarafından merak ediliyor.
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Bonservisi Barcelona'da bulunan ve seçenekleri arasında MLS ile Katar dahi bulunan Arda Turan'ın ismi Süper Lig'den Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ile de anılıyor.
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Arda Turan'ın isminin Beşiktaş ile anıldığı şu günlerde sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf, transfer iddialarını alevlendirdi.
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Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile yemek yerken çekilmiş fotoğrafı, geceye damga vurdu.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer iddialarını yalanlarken fotoğrafın da hikayesini anlattı.
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Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'a konuşan Emre Kocadağ, söz konusu fotoğrafın eski olduğunu ifade etti.
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Emre Kocadağ'ın söz konusu açıklamaları şu şekilde:
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"Yok öyle bir şey. Nereden çıkıyor. Uzun bir süredir Arda ile görüşmedim. Dolaşan fotoğraf yıllar önceki bir fotoğraf" ifadelerini kullandı."
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BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA
"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan’ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir."
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Galatasaray'da Fatih Terim, basın toplantısında Arda Turan konusuna açık kapı bırakmış; Mustafa Cengiz'in, Arda Turan transferinin gündemde olmadığını açıklamasına rağmen eski oyuncusunu Galatasaray'da görmek istediğini ima etmişti.
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Konuyla alakalı Terim, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Gündem dışı diyorsunuz, ben onu kullanmam. Nedenine gelince de Galatasaray'a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray'a birçok para kazandırmışsa ben o cümleyi kurmaktan imtina ediyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.
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Fakat Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin konuyla ilgili görüşü değişmiş değil. Yönetim, bu konuda teknik heyetin tersi fikri savunuyor.
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Fatih Terim'in "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız" sözlerini ön plana çıkaran yönetim 'Galatasaray'ın gündeminde Arda değil, Taylan gibi futbolcular var. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Galatasaray'ın geleceği Arda Turan değil." ifadelerini kullanıyor.
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Bu gelişmenin ardından gözler Arda Turan'ın yeni takımına çevrildi. Tecrübeli futbolcu hangi kulüple anlaşacak? İşte olasılıklar...
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An itibarıyla bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan için üç önemli seçenek bulunuyor. Bunlardan biri Katar, diğeri ABD, son ihtimal ise Türkiye. Yani Galatasaray...
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Yıldız futbolcuya Amerika Ligi MLS takımlarının yanı sıra Arap kulüpleri de yakından takip ediyor.
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Başakşehir'le yollarını ayıran Arda Turan'la ilgili Marca Gazetesi de bir haber paylaştı. Marca'nın edindiği bilgiye göre; Arda Turan Barcelona'ya geri dönmeyecek. Haberde Katal kulübünün böyle bir düşüncesi olmadığı aktarıldı.