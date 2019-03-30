Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'da yeni başkan...
Galatasaray'da mevcut yönetimin ibra edilmemesi sonrası tartışmalar alevlenmişti. Mustafa Cengiz ve yönetimi gündeme bomba gibi düşen bir karar daha aldı...
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Mustafa Cengiz "Emanetiniz emin ellerde" diyerek sonucu mahkemeye taşıyacağını söylemişti.
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Bunun için de Divan heyetinin, incelemelerini tamamlamasını bekliyordu.
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Metin Sinan Aslan başkanlığındaki heyet, 250 sayfalık konuşmaları ve oy sayımı sırasındaki görüntüleri inceledi. Hukuki yönden bir usulsüzlük olmadığını belirtti.
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Bu da tüzüğe göre 1 ay içinde Mustafa Cengiz'in seçim kararı alması demek. Karara şerh koyduran Cengiz de yol haritasını yavaş yavaş belirliyor.
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Cengiz, mahkemeden tedbir kararı çıkarabilirse yeniden yapılacak seçimde aday olabiliyor.
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Mevcut başkanın, arkasında büyük destek olduğunu belirterek de yakın çevresine "Yine kazanacağım" dediği öğrenildi. Ortaya çıkan yeni adaylar ise herkesi şaşırttı...İşte o liste...
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Genel Kurul’da yaptığı konuşmayla alkış toplayan Ebru Köksal’ın ismi geçtiğimiz gün gündeme geldi.
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Rusya Kulübü Krasnodar'da yöneticilik yapan Bahattin Demirbilek de sürpriz şekilde görev için konuşuldu.
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Eski başkan Dursun Özbek'in kararı da merak konusu. Özbek'in bu kez adaylığı düşünmediği gelen haberler arasında.
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Aysal, geçtiğimiz gün, "O koltuğa oturan herkes, Mustafa Cengiz kardeşim dahil bütün zamanını ve bütün imkanlarını sonuna kadar Galatasaray için harcamıştır. Bu bakımdan saygı ile anılmayı hak etmişlerdir. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilmelidir" açıklamasını yaptı fakat adaylığı hakkında ipucu vermedi.
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Sarı kırmızılı camiada Eşref Hamamcıoğlu, başkanlığa en yakın isim olarak konuşuluyor. Mevcut Divan Başkanı, konuyla ilgili "Arkadaşlarımız sağ olsunlar beni yakıştırıyor. Ben de kulüp üyesiyim, her Galatasaraylı üye gibi buna hakkım var. Liyakatim da var. Ama şu anda seçim yok, yönetim hukuki haklarını kullanıyor. Seçim tarihi belli değil. Ben divan başkanıyım. Bunu yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
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Hamamcıoğlu ile birlikte Ozan Korkut adı en çok geçen isim...
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Basında adı geçen diğer isimler ise şöyle;Adnan Polat