Hedefte o var! "Feghouli'nin kötü bir kopyası olur"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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PEK tadı tuzu olmayan Rusya’daki 2018 Dünya Kupası finallerinin ardından nihayet lige döndük. Ülke nasıl borca battıysa; bireylerin, şirketlerin ve de kulüplerin borç batağına saplandığı bir ortamda bu sezon çok kaliteli bir futbol ortamı beklemiyorum.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
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Lig şampiyonu Galatasaray ile kupa galibi Akhisar’ın Konya’daki Süper Kupa karşılaşmasına halkın gösterdiği ilgi, otobanda kaza yapan bir araca seyirci olarak gösterdikleri ilgiden fazla değildi. Ama Ankaragücü köklü bir kulüp, Ankara seyircisinin lige yeni dönen ve Ankara’yı temsil eden tek kulübe desteğini alkışlamak lazım. Yaklaşık 2 bin 200 gün sonra Süper Lig’e dönen Ankaragücü, ilk maçını ligin şampiyonu ve kendi değerinin 8 katı üstündeki Galatasaray’a karşı yaptı.
Hürriyet Haber
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Gomis, Belhanda ve Feghouli gibi veteran sınıfa yaklamış, üç pahalı, egosu yüksek oyuncuya ligin ilk maçında 11’de yer vermeme cesaretini Fatih Terim dışında çok az hoca gösterir. Bu kendilerini dev aynasında gören ama (Gomis dışında) aldıkları paranın hakkını veremeyenlere ilk maçta verilen net mesaj; “Galatasaray sizsiz de oynar...” Ama oynayamaz. Bu kadro yapısında, Terim başta Gomis olmak üzere Türkiye’deki futbol konsantrasyonlarını beğenmediğim bu üç oyuncudan asla vazgeçemezdi.
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Belhanda mı, Selçuk İnan mı? Feghouli mi, Sinan Gümüş mü? Yabancılar donuk ve büyük şevkle oynamasalar bile, yerlilerin ondan farkı yok. Serdar Aziz-Maicon göbeği, G.Saray’ı bir sezon götürecek kalitede değil. Galatasaray’da bekler Mariano-Nagatomo. Kenar adamlar ise Garry Rodrigues-Herny Onyekuru. Özellikle geliştirilen boş alan ataklarında ve birbirlerine verdikleri destekle tamam gibiler... Göbekte Fernando ve Donk’a ısınamadım. Ankaragücü’nde El Kabir, Bifouma ve Arif göze batan isimlerdi. Sonuçta, Galatasaray geçen yılki kadrosuyla yoluna devam edecek. Başka çare yok. Ve Terim, bunu bilerek ilk karşılaşmada üç as oyuncusuna bir şok yaşattı. Dün Eren ve Sinan Gümüş’ün, Gomis’e alternatif olabilecek bir görüntüsü yoktu. Sanki bir şeye küsmüşler...
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HAKAN ÜNSAL: GALATASARAY İÇİN ÇOK RAHAT BAŞLANGIÇ
LEFTER Küçükandonyadis sezonunun bütün takımlara umduğunu veren, oyuncuları sakatlıktan uzak tutan ve zevkli bir dönemi barındırmasını temenni ederim. Güzel geçmesini beklediğimiz bu sezona keşke güzel sahalarla başlasaydık. Galatasaray’ın 2 resmi maçında da sahanın kötü olması şanssızlık kadar ihmali de barındırıyor. Fatih Hoca, geçen sezondan beri beklenen seviyede oynamayan Belhanda ve Feghouli ile bu sezona başlamaya Gomis’i yanında oturttu. Ligin ilk maçından oyuncularına erken mesaj vermek istedi ama mesajı ilk alan Ankaragücülüoyuncular oldu. Galatasaray’ın golü yedikten sonra bulduğu pozisyonlar, duran toplar ve Serdar’ın başrolde olduğu anlardı. Beraberlik sonrası daha etkili ve istekli bir takım gördük. Zeminin olumsuz etkisi oyunun her anında kendisini hissettirirken, Mariano ve Nagatomo hasarı azaltan ikili oldu. Eren, biraz mesaj verme amaçlı oynatıldığından, biraz beklemediğinden, biraz da Yalçın-Kone arasında tek kalmasından, Henry ve Rodrigues ikilisi ile bağlantı kuramadığından maçın genelinde etkisiz kaldı ama son bölümde golünü atarak işi kurtardı.
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GARRY’LEDİ!..
Rodrigues’i bitiren 2 şey vardı. İlki, top sürme ve kaleye inme becerisi yüksek bir oyuncuyu durduracak amansız düşman zemin. İkincisi, pas alışverişi yapmasını sağlayacak ve rakibi şaşırtıp makas değiştireceği istasyon görevi yapan Gomis’in olmaması. Belhanda gibi yetenekli ve kapasitesi olan bir oyuncudan bütün bir sezon beklenen, Eren’e attığı pasların benzerleriydi. Umarım kenarda beklemek onun adına olumlu olur.
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UZAK OLMA EFSANE OL
ONYEKURU dar alanda çok çabuk, geniş alanda süratli ve iş bitirecek etkinlikte bir oyuncu. Bu da nadir bulunan bir özelliktir. Fakat ceza sahasına yakın ve sonuç odaklı oynamadığı sürece sadece Feghouli’nin kötü bir kopyası olur.
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SAVUNMADA KARA DELİK
Bu sezon Galatasaray için en büyük tehlike, orta sahayı topla geçip defansın üstüne gelen oyuncular ve bunların atacağı paslar olacak. Çünkü savunma, önünde Fernando’yu bulamayınca panikleyip ciddi pozisyon hatası yapıyor.
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· MARIANO’nun temposu ve aklı, Nagatomo’nun düşmeyen standardı, Muslera’nın güven veren, rahatlatan duruşu, Serdar’ın kafa vuruşları, Fatih Hoca’nın müdahaleleri öne çıktı. Üstelik gol kralı olmadan, ihtiyaç duymadan ve ciddi mesaj vererek... Kazanmak güzel ama hala eksikler var.