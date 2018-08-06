YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Siyah beyazlÄ±lar bu hafta eski yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriyle iÅŸi bitirecek. Peki kim? Bu sorunun cevabÄ±nÄ± da Åženol GÃ¼neÅŸ verecek... Ä°ÅŸte yaÅŸanacaklar ve tÃ¼m detaylar...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ'in Ã§ok istediÄŸi golcÃ¼ transferi iÃ§in giriÅŸimler devam ediyor. BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminin Porto'dan bir sezon daha kiralamak iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± Aboubakar'da umutlu olmasÄ± taraftarlarÄ± heyecanlandÄ±rÄ±yordu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ancak Mario Gomez'in siyah-beyazlÄ± kulÃ¼be yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu "Beni alÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±, planlarÄ± deÄŸiÅŸtirdi. KulÃ¼be yakÄ±n kaynaklardan elde edilen bilgiye gÃ¶re; siyah- beyazlÄ± yÃ¶netimin aklÄ±nda Mario Gomez ismi bu sezon yoktu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ancak Alman golcÃ¼den bÃ¶yle bir Ã§aÄŸrÄ± gelmesi, 32 yaÅŸÄ±ndaki santrforu yeniden listeye dÃ¢hil etti. BeÅŸiktaÅŸ'a ilk geldiÄŸinde Fiorentina'dan kiralanan ve ÅŸu anda Stutgartta olan Gomez iÃ§in yine bonservis bedeli Ã¶denmek istenmiyor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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BaÅŸkan Fikret Orman, takÄ±mdan soÄŸuk bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±zgÄ±n olduÄŸu Gomez'e, "BeÅŸiktaÅŸ'tan gidenler, her zaman piÅŸman olmuÅŸtur. Bonservisini alÄ±p gelirse olabilir" mesajÄ±nÄ± yÃ¶neticiler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bildirdi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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BaÅŸkan Orman'Ä±n Quaresma'nÄ±n ikinci geliÅŸi Ã¶ncesi, "Bir daha bu kapÄ±dan iÃ§eri giremez" aÃ§Ä±klamasÄ± olmuÅŸtu ancak oyuncunun yaptÄ±ÄŸÄ± fedakÃ¢rlÄ±k sonucu siyah-beyazlÄ±lara imza atmÄ±ÅŸtÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Bu geliÅŸmelerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda iki oyuncudan biriyle imzalamak iÃ§in somut adÄ±mlar atÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Almanya ile 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'na katÄ±lan Mario Gomez, milli takÄ±mÄ± bÄ±raktÄ±. 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, bugÃ¼ne kadar Ã¼lkesinin formasÄ±nÄ± 78 maÃ§ta terletmiÅŸ ve 31 kez fileleri sarsmÄ±ÅŸtÄ±. (FotomaÃ§)
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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ABOUBAKAR
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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MARÄ°O GOMEZÂ
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Fabri gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde veda etti! Ä°stanbul'a gelerek eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ve teknik heyetle vedalaÅŸan Ä°spanyol kaleci, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Fabri'nin duygusal vedasÄ±nÄ± izlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...