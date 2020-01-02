Hamit Altıntop yıllar sonra itiraf etti: "Fatih Terim..."

VAR NEDİR BİLMEK GEREKİYOR Kötü oyunlarım var mı, tabii ki var ama her zaman %100 oynadım. Antrenmanlarda bile böyleydim. Ben yılın golünü attım ama ben hep kaleye vuruyordum. Kaybetmek için oynamayacağız, kazanmak için oynayacağız. Ben teknik direktör değilim. Futbol kazanmak için oynanır ama futbolda kaybetmek de var. Kuralları da bilmek gerekiyor. İlki yenebilir ya da kaybedebilirsiniz. VAR nedir bunu bilmek gerekiyor. VAR'ın olma sebebi büyük adaletsizliği ortadan kaldırmak. Top taca gidiyor, VAR'ı gösteriyorlar. Bunu daha iyi aktarmamız gerekiyor. Keyif alalım. Bunu öğrenelim. Şampiyon olup 100 milyon Euro zarara girsen bu bir başarı değil.