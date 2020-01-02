Hamit Altıntop yıllar sonra itiraf etti: "Fatih Terim..."
TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yayıncı kuruluş canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Altıntop, A Milli Takım, Galatasaray, VAR sistemi ve transferlerle ilgili konuştu.
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TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop canlı yayında konuştu. Altıntop, Galatasaray'de geçirdiği 4.5 yıl hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hamit Altıntop Milli Takım ve VAR sisteminin duırumunu da değerlendirdi.
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İYİ BİR SEVİYEYE GETİREBİLİRİZ
Milli Takımımız inşallah Avrupa Şampiyonası'nda bizleri gururlandırır. TFF olarak öncelikle çocuklara değer vermeliyiz, yeteneğe bakmadan onlara futbol oynama imkanı vermeliyiz. Ondan sonra ilerleyen yaşlarda profesyonelliğe geçiş süreci vardır. Bunların yeteneklerini değerlendirerek ve dokunuşlarla onları iyi bir seviyeye getirebiliriz.
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AYNI İDMANI YAPAMAYIZ
Burada sevgi, saygı gibi değerleri unutmamalıyız. Sonuca değil, eğitime değer vermeliyiz. Hocalarımız sürekli güncellenmeli. 10 yaşındaki çocuğa ve 12 yaşındaki çocuğa aynı idmanı yapamayız
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EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ...
İlk yapmak isteyeceğim şey herkesin bir araya gelmesi olur. Burada Kulüpler Birliği var. Onların aynı masada oturup beraber hareket etmeleri federasyonun işini kolaylaştırır. Bizim en büyük sıkıntımız iletişim problemi. Burada bir araya gelerek aynı sorunları konuşabiliriz. 10 yaşındaki çocuk futbol oynamak istiyorsa bunun sorumluluğu bizde. Zor bir dönemdeyiz. Herkes bir nevi günü kurtarmaya çalışıyor. Bazen geri atıp ilerleyebiliriz.
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HÜKÜMET BİLE DESTEK VERMİŞ
Burada beraber hareket edersek, futbol kültürünü artırabilirsek daha çok reklam geliri gelecek, izlemeler daha fazla olacak. Bu da havuzu büyütecek. İstişare halinde samimi olup adil bir şekilde, kim neyi hak ediyorsa bunun paylaşımıdır. Ve güven. Güven! Biz bu oyunla insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Atışmalar ve farklı fikirler olacak ama günün sonunda beraber hareket ettikleri için pasta büyüyor. Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması ligin izlenirliği attı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hükümet bile destek vermiş.
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RONALDO'YU DA BEĞENMEYİZ
Ibrahimovic, Amerika'ya gitti. Her şeyde bir artış oldu. Çok fazla para ama geliri de fazla. Bizim bundaki dengeleri bulmamız gerekiyor. Ronaldo'yu 40 milyon Euro'ya alabiliyorsan kimse bir şey demez ama biz Ronaldo'yu da beğenmeyiz.
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VAR NEDİR BİLMEK GEREKİYOR
Kötü oyunlarım var mı, tabii ki var ama her zaman %100 oynadım. Antrenmanlarda bile böyleydim. Ben yılın golünü attım ama ben hep kaleye vuruyordum. Kaybetmek için oynamayacağız, kazanmak için oynayacağız. Ben teknik direktör değilim. Futbol kazanmak için oynanır ama futbolda kaybetmek de var. Kuralları da bilmek gerekiyor. İlki yenebilir ya da kaybedebilirsiniz. VAR nedir bunu bilmek gerekiyor. VAR'ın olma sebebi büyük adaletsizliği ortadan kaldırmak. Top taca gidiyor, VAR'ı gösteriyorlar. Bunu daha iyi aktarmamız gerekiyor. Keyif alalım. Bunu öğrenelim. Şampiyon olup 100 milyon Euro zarara girsen bu bir başarı değil.
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DAHA GÜZEL YERLERE GELSİNLER
İzlanda'ya ya da Arnavutluk'a da yenebilirdik. Karamsar olmak istemiyorum. Benim hayalim o arkadaşlarımız bizim yapamadığımızı yapsınlar. Biz iyi bitiremedik. Bitirişi yapamadık. Ama onlar daha güzel yerlere gelsin. Biz de daha iyi kariyerler yapsın. Daha mütevazi ve daha çalışkan olsunlar.
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EURO 2020 YORUMU
İyi bir gruptayız. İlk maçı oynamak da anlamlı. Reklam için de önemli. Motivasyon anlamında da önemli. Grubu geçmek istiyoruz. Bakü'deki kardeşlerimizle turu geçmek istiyoruz. Daha da önemlisi kardeşlerimizin ilerlemesi. Vizyonlarının artması, çalışma ihtiyaçlarının daha fazla olması. 6 gruptan 4 tane 3. de grubu geçiyor. Bu maçları da oynamak gerekiyor. Kağıt üzerinde olduğu gibi inşallah turu geçeriz.
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YABANCI KURALI HASSAS BİR KONU
Yabancı kuralı hassas bir konu. İhtiyacınız olduğu kadar almanız gerek diye düşünüyorum. 2012'de geldim, az yabancı futbolcu vardı. Yabancı ve Türk arkadaşlarım arasında köprü olmaya çalışıyordum. Türkçe'yi ve kültürü öğrenmeleri gerekiyor. Orada birçok dilde tercüme yapıyorsanız olmaz. İnsana yakınlığımızı hiçbir zaman kaybetmeyelim ama kendi değerlerimizi koruyalım.
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5-10 YIL SONRA KAZANABİLİRİZ
Biz federasyondaki işi gönüllü yapıyoruz. Maaş almıyoruz. Bence gönüllü yapılacak iş değil. Bir şeyi dizayn ediyorsunuz. Burada o kadar yetenek var ki... Bayrağımızın daha yüksekte dalgalanması gerekiyor. Futbolcular daha sağlıklı olmalı. İyi futbolcular var ama hangisi iyi bir zihne sahip. Futbolcuların çoğu depresyonda, bunları çözmeliyiz. Sorumluluk alan, iyi örnek alan, yenilgilerde dik duran oyunculara gelmeliyiz. Doğru bir yöntemle 5-10 yıl sonra Avrupa veya Dünya Şampiyonası'nı kazanabiliriz. Buna inanıyorum. Sonuç odaklı değil de uzun vadeli düşünürsek daha iyi olur.
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G.SARAY'DA HAYAL KURUYORDUM
Almanya'da doğup büyüdüm ve orada eğitim aldım. 18-19 yaşlarına geldiğimde İstanbul'a yaşama hayalim vardı. 2012'de Madrid'de sakatlanarak oynayamadım ve mutsuzdum. Fatih hocayı tanıyordum. 2012'de buraya transfer olduğumda Lyon gibi bir takım kurarız diye hayal kuruyordum. Türk takımında bunu başarmak ayrı bir haz veriyor.
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BANA ÇOK ŞEY KATTI
Galatasaray'a geldim, buradaki iş ahlakını ve işleyişi öğrendim. 4.5 yıl Galatasaray bana çok şey kattı. Yönetici olma isteğim de buradan kaynaklanıyor. Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğime hiç pişman olmadım. Halil Altıntop buradaki düzeni, kulüplerin anlayışına şaştı. Buraya ziyarete geldiğinde keyifli, güzel ama iş başa düşünce ihmalkar bir milletiz. Gece yatmıyoruz, sabah kalkmıyoruz. Bunu kötü anlamda söylemek istemiyorum.
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FATİH HOCAYLA KONUŞMADIK
Bayern Münih'ten Milli Takım'a gelirken bazı şeyler keyifli geliyordu ama bunu sistemleştirmek kötü. Halil'in EURO 2008 kadrosunda olmaması benim için ağır bir darbeydi ama Fatih hocayla bunu hiç konuşmadık. Belki orada olsaydı sakatlanırdı, kariyeri biterdi. Hayırlısı olmuş diye dua ediyoruz. Almanya ilk devre sahanın içinde çaresizdi. İlk golde de davet ettik. İkinci golde de Rüştü ağabeyin zamanlama hatası vardı. Bu jenarasyon iyi şeyler yapabilir.