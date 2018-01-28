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Güzel doktor sosyal medyayı salladı!
Futbol
Güzel doktor sosyal medyayı salladı!
Milan
'ın yıldız futbolcusu
Mateo Musacchio
'nun doktor sevgilisi
Irene Gonzalez
sosyal medyayı salladı.
Fotoğraflar: INSTAGRAM
28.01.2018 - 12:01
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 12:01
Fotoğraflar: INSTAGRAM
28.01.2018 - 12:01
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 12:01
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Doktor Irene Gonzalez şu sıralarda Maldiveler'de tatil yapıyor. Milan'ın yıldızı Mateo Musacchio'nun sevgilisi olan Gonzalez, Instagram'da güzelliği ile herkesi büyülüyor!
Fotoğraflar: INSTAGRAM
28.01.2018 - 12:01
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 12:01
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58.000 Intsagram takipçi sayısına ulaşan Gonzalez adeta gezilerindeki egzotik yerlerden bikini fotoğrafları ile bombardımanı yapıyor.
Fotoğraflar: INSTAGRAM
28.01.2018 - 12:01
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 12:01
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Hastaneden gelen binlerce takipçiye sık sık resim gönderdiği öğrenildi.
Fotoğraflar: INSTAGRAM
28.01.2018 - 12:01
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 12:01
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
28.01.2018 - 12:01
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
28.01.2018 - 12:01
SON GÜNCELLEME
28.01.2018 - 12:01
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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