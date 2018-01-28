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Futbol

Güzel doktor sosyal medyayı salladı!

Milan'ın yıldız futbolcusu Mateo Musacchio'nun doktor sevgilisi Irene Gonzalez sosyal medyayı salladı.

Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Doktor Irene Gonzalez şu sıralarda Maldiveler'de tatil yapıyor. Milan'ın yıldızı Mateo Musacchio'nun sevgilisi olan Gonzalez, Instagram'da güzelliği ile herkesi büyülüyor!

Fotoğraflar: INSTAGRAM
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58.000 Intsagram takipçi sayısına ulaşan Gonzalez adeta gezilerindeki egzotik yerlerden bikini fotoğrafları ile bombardımanı yapıyor.

Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Hastaneden gelen binlerce takipçiye sık sık resim gönderdiği öğrenildi.

Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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Fotoğraflar: INSTAGRAM
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