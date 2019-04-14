Guti maÃ§a damga vurdu! Dikkat Ã§eken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Bir kitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n geride kalan hafta Ã‡aykur Rizespor'u 7-2 yendiÄŸi maÃ§taki ilk 11'i, lider Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±sÄ±nda da sahaya sÃ¼rdÃ¼.
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BeÅŸiktaÅŸ'ta kalede Loris Karius gÃ¶rev alÄ±rken, geri dÃ¶rtlÃ¼ GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin ve Gary Medel'den oluÅŸtu.
SavunmanÄ±n Ã¶nÃ¼nde Atiba Hutchinson ile Dorukhan TokÃ¶z ÅŸans bulurken, orta sahada Jeremain Lens, Adem Ljajic ile Caner Erkin oynadÄ±. Forvette ise yine Burak YÄ±lmaz ÅŸans buldu.
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Taraftarlardan bÃ¼yÃ¼k ilgi
BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar, zorlu Medipol BaÅŸakÅŸehir mÃ¼cadelesine bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi ve tribÃ¼nleri tamamen doldurdu.
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Taraftarlar, maÃ§ Ã¶ncesi tezahÃ¼rat yaparak takÄ±mlarÄ±na destek verdi. MÃ¼cadele Ã¶ncesi FenerbahÃ§e'nin eski futbolcusu Can Bartu iÃ§in saygÄ± duruÅŸu yapÄ±ldÄ±.
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Abdullah AvcÄ± deÄŸiÅŸiklik yapmadÄ±
Medipol BaÅŸakÅŸehir Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±, BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ± sahaya geÃ§tiÄŸimiz hafta kazandÄ±klarÄ± Atiker Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n 11'iyle sÃ¼rdÃ¼.
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Kalede Mert GÃ¼nok'a gÃ¶rev veren AvcÄ±, savunma dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼nÃ¼ CaiÃ§ara, Mahmut Tekdemir, Attamah ve Clichy'den oluÅŸturdu. Orta sahada Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Ä°rfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia'yÄ± oynatan deneyimli teknik adam, en uÃ§ta ise Robinho'ya forma verdi.
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Medipol BaÅŸakÅŸehir 13 maÃ§ sonra kaybettiÂ
Deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ'a kaybeden Medipol BaÅŸakÅŸehir'in SÃ¼per Lig'deki 13 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serisi de sona erdi.Â
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Bu karÅŸÄ±laÅŸmadan Ã¶nce oynadÄ±ÄŸÄ± 13 maÃ§ta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan turuncu-lacivertli takÄ±mÄ±n yenilmezlik serisi BeÅŸiktaÅŸ deplasmanÄ±nda sonlandÄ±.Â Medipol BaÅŸakÅŸehir ligde son olarak 1 AralÄ±k 2018'de sahasÄ±nda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybetmiÅŸti.Â
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Burak YÄ±lmaz durdurulamÄ±yor
Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±sÄ±nda 52. dakikada aÄŸlarÄ± havalandÄ±rarak BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± Ã¶ne geÃ§iren Burak YÄ±lmaz, siyah-beyazlÄ± formayla 10. maÃ§Ä±nda 8. golÃ¼ne imza attÄ±. Burak 1 de asist yaptÄ±.
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Robinho 11. golÃ¼nÃ¼ attÄ±
BaÅŸakÅŸehir'in devre arasÄ±nda Sivasspor'dan kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z, turuncu-lacivertli takÄ±mdaki 3. golÃ¼nÃ¼ attÄ±.Â Sivas ekibiyle ligin ilk yarÄ±sÄ±nda 8 golÃ¼ bulunan Robinho, ligdeki gol sayÄ±sÄ±nÄ± 11'e yÃ¼kseltti.Â
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Visca 13. asistini yaptÄ±Â
Medipol BaÅŸakÅŸehirâ€™in baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Edin Visca, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yaptÄ±ÄŸÄ± asistle bu sezonki 13. gol pasÄ± vermiÅŸ oldu. Visca 13 asistle bu alanda ligde zirvede yer alÄ±yor.
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Ä°lk 11â€™lerin yaÅŸ ortalamasÄ± 30.22!Â
BeÅŸiktaÅŸ-BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± tecrÃ¼beli oyuncularÄ±n karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na sahne oldu. BaÅŸakÅŸehirâ€™in ilk 11â€™inde sahaya Ã§Ä±kan futbolcularÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ± 30.90 olurken BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ilk 11â€™i ise 29.54 yaÅŸ ortalamasÄ±na sahipti. MaÃ§taki goller ise 30 yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki isimlerden geldi.
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Guti,teknik direktÃ¶r gibi...Â
Ã–te yandan, Åženol GÃ¼neÅŸ'in Milli TakÄ±m'Ä±n baÅŸÄ±na geÃ§mesinin ardÄ±ndan gelecek sezonda siyah-beyazlÄ± ekibin teknik direktÃ¶rÃ¼ olmasÄ± beklenen Guti, kulÃ¼bedeki tavrÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.Â
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MaÃ§ boyunca heyecanlÄ± olduÄŸu gÃ¶zlenen yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Guti, saha kenarÄ±nda adeta teknik direktÃ¶r edasÄ±yla direktifler verdi.
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Ä°spanyol Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyunculara sÄ±k sÄ±k komutlar verip uyarÄ±larda bulundu.
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Guti'nin bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni sezondaki planlamasÄ±yla alakalÄ± olarak da mesaj niteliÄŸindeydi.