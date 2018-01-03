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Güneş Vida'yı ilk idmanda alkışlattı
Futbol
Güneş Vida'yı ilk idmanda alkışlattı
Beşiktaş
, yeni transfer
Domagoj Vida
'nın katıldığı Antalya kampında ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda dikkat çeken olaylar sizlerle...
Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
1 / 24
Beşiktaş, yeni transfer Domagoj Vida'nın katıldığı Antalya kampında ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda dikkat çeken olaylar sizlerle...
Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
2 / 24
Saha ortasında gerçekleştirilen kısa toplantıda Şenol Güneş oyuncularıyla sohbet etti. Kara Kartal'ın yeni transferini tanıtan Güneş, her yeni transfere yaptığı uygulamayı Vida için de yaptı.
Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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Hırvat savunmacıyı arkadaşlarına alkışlatan Güneş ardından idmana geçti. Hırvat futbolcu da idmanda yer aldı.
Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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Yeni takım arkadaşlarıyla ve personelle tek tek tanışan başarılı savunmacı, ardından idmana geçti.
Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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Beşiktaş kampında 11 oyuncunun bulunması dikkat çekti. Lens'in katılmasıyla 12 kişi olacak kafileye diğer futbolcular ayın 5'inde dahil olacak.
Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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İdmanda az oyuncu bulunmasını fırsat bilen Şenol Güneş, kendisi de antrenman yaptı. İşte Vida'nın yer aldığı idmandan özel kareler...
Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
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03.01.2018 - 21:15
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Foto: Adem KABAYEL
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Foto: Adem KABAYEL
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Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
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Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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Foto: Adem KABAYEL
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SON GÜNCELLEME
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Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
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03.01.2018 - 21:15
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Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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Foto: Adem KABAYEL
03.01.2018 - 18:29
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 21:15
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Foto: Adem KABAYEL
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Foto: Adem KABAYEL
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Foto: Adem KABAYEL
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Foto: Adem KABAYEL
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Şenol Güneş
Domagoj Vida
Beşiktaş
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