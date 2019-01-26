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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: Firstpost / Fotoğraflar: AFP
26 Ocak 2019 - 14:32,

Gözyaşları sel oldu! Futbol dünyası bunu konuşuyor...

Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan, ardından İngiltere'ye giderken uçağı kaybolan Emiliano Sala içi umutlar tükenmişti...

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Futbol dünyası geçtiğimiz hafta boyunca Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçağın kaybolmasını konuştu.

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Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarını bitirdiğini açıklasa da basın toplantısı düzenleyen Romina Sala, fitili yeniden ateşleyecek sözler söyledi.

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Cardiff'te basın toplantısı düzenleyen Romina Sala, şunları söyledi:

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"Onu özlüyoruz ve biliyoruz ki, o oralarda bir yerlerde. Onu kurtarmak için buraya geldik ve iptal edilen arama-kurtarma çalışmalarına yeniden start vereceğiz."

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"Messi'nin çağrısını dikkate almalılar ve biz bu çağrıyı dikkate alıp onları aramayı sürdüreceğiz. Messi'ye, Agüero'ya ve taraftarlara verdiği destek için teşekkür ederiz."

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"Emi'nin ve pilotun buralarda bir yerlerde olduğunu biliyoruz. O bir savaşçı, çok küçük yaşlardan beri bu yola baş koydu ve futbolcu olmak için savaştı."

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"Tek istediği futbol oynamaktı ve bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Onu aramayı sonlandırmayacağız, kardeşimi bulmak istiyorum ve ona bulacağımıza olan inancımı koruyorum."

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ROMINA SALA...

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Cardiff City CEO'su Ken Choo da Emiliano Sala için oluşturulan anıta çiçek bıraktı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Nantes teknik direktörü Vahid Halilhodzic, uçağı Manş Denizi’nde kaybolan eski oyuncusu Emiliano Sala’yı bu sözlerle anlattı.

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