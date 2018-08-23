Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gomis'in ardından bir yıldız daha gitti! Al Hilal durmuyor...
Gomis'i Al Hilal Kulübü'ne satan Galatasaray aynı kulübe ikinci ismi de gönderiyor. İşte gelişmeler...
Kaynak: BİP Spor / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: BİP Spor / Fotoğraflar: Arşiv
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Gomis'i Al Hilal Kulübü'ne satan Galatasaray aynı kulübe ikinci ismi de gönderdi. İşte gelişmeler...
Kaynak: BİP Spor / Fotoğraflar: Arşiv
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Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katan Al Hilal Kulübü akşam saatlerinde sürpriz bir hamleye imza attı. Gomis'i kadrosuna katan Al Hilal Kulübü, Maicon'u da kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kaynak: BİP Spor / Fotoğraflar: Arşiv
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Fransız golcünün transfer işlemlerini yetiştirmek için İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Kulübü, Maicon'a da talip oldu. Arabistan'da transferin son saatlerine girilirken kadrosuna bir de stoper takviyesi yapmak isteyen Al Hilal, Maicon'da karar kıldı.
Kaynak: BİP Spor / Fotoğraflar: Arşiv
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Al Hilal, Maicon'u 1 yıllığına kiralamak için Galatasaray yönetimine teklif götürdü. Hem transfer gelirini yükseltip hem de UEFA kriterlerini de sağlayarak Terim'in istediği hamleleri yapmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi bu formüle sıcak baktı.
Kaynak: BİP Spor / Fotoğraflar: Arşiv
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Akşam geç saatlerde gelen teklif üzerine Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ile bu konuyu görüştü.Terim'in de bu hamleye izin vermesi üzerine Galatasaray, Maicon için Al Hilal Kulübü ile masaya oturdu.
Kaynak: BİP Spor / Fotoğraflar: Arşiv
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Suudi Arabistan'da transfer sezonu dün gece sona erdiği için görüşmeler jet hızıyla gerçekleşti. Ve sarı kırmızılılar Maicon'u 3 milyon euro bedelle kiralanmasına onay verdi. Brezilyalı stoper 3 milyon euro bedel karşılığında Al Hilal'e kiralandı.