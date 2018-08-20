Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Giuliano ve Negredo'dan sonra Galatasaraylı yıldız...
Giuliano ve Negredo'dan sonra Galatasaray'da takımın yıldız ismini Arabistan'a gönderiyor!
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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İşte detaylar...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Suudi Arabistan’ın Al Hilal Kulübü, Fatih Terim’in ligin ilk 2 haftasında yedek bıraktığı Sofiane Feghouli’yi ikna etmek için girişimlere başladı. Oyuncu şartları onaylarsa, resmi teklif yolda...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Gomis'ti, Belhanda’ydı derken, Araplar şimdi de Feghouli’ye talip oldu! G.Saray’daki performansı geldiği günden bu yana tartışılan Cezayirli futbolcu için Al Hilal devreye girdi. Daha önce Gomis ile ilgilendiği iddia edilen Al Hilal’in, Feghouli’nin menajeri ile görüştüğü ortaya çıktı. Galatasaray’a, Arap kulübünden henüz resmi bir teklif gelmese de Al Hilal’in hedefinin önce Cezayirli Sofiane Feghouli’yi ikna etmek olduğu öğrenildi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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EN ÇOK O KAZANIYOR
Terim’in ilk 2 haftada yedek bıraktığı Feghouli’nin menajerinin Al Hilal ile birlikte Arap kulüpleri ile görüşmeler yaptığı belirtildi. Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Feghouli’yi ikna ederse G.Saray’a transfer için resmi teklifte bulunacak. Cimbom’da yıllık 3.9 milyon Euro ile takımda hâlen en çok kazanan isim olan Feghouli’nin, bu kazancının üzerinde şartlar sunulursa gitmeye sıcak bakabileceği belirtildi. Cezayirli yıllık 5.5 milyon Euro istiyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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NDIAYE BUGÜN İMZALIYOR
Sezon başı 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye giden Ndiaye, 7 ay aradan sonra G.Saray’a dönüyor. Senegalli, bugün imzayı atacak ve kiralama bedeli ödenmeden 1 yıllığına Türkiye’ye dönecek.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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MÜKEMMEL DEĞİL AMA MÜCADELE ETTİNİZ
Göztepe’yi 1-0 yenip ligde 2’de 2 yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim oyuna olmasa da takımının mücadelesine tam not verdi. Maç sonu futbolcuları ile konuşan Terim, “Ortaya koyduğunuz futbol mükemmel değildi. Ama mücadele ettiniz. Kazanmak, galibiyete ulaşmak için oynadınız. Benim için güzel, önemli olan şu anda bu. Gün geçtikçe daha iyi olacağız” dedi.