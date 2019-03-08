Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gerrard'dan şoke eden açıklama: Fenerbahçe-Galatasaray...
İskoç ekibi Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan Steven Gerrard, Hibernian mücadelesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Galatasaray-Fenerbahçe derbileriyle ilgili çok konuşulacak bir yorumda bulundu.
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Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard, Hibernian maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İskoç futbolunda son dönemde yaşanan şiddet olaylarından duyduğu kaygıyı dile getiren Liverpool efsanesi, sözü Galatasaray-Fenerbahçe maçına getirdi. İşte Gerrard'ın o yorumları:
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"İskoç futbolu hakkında pek çok pozitif değerlendirmede bulunabiliriz ancak bu tür şiddet olayları devam eder ve artarsa yıldız futbolcuları buraya çekmek zorlaşacaktır. Futbolcular, İskoçya'ya büyük maçlarda oynamak için geliyorlar. Buradaki tribünler genelde süper. İskoç taraftarlar genel olarak mükemmel ama yaşanan olaylar, buraya gelme ihtimali olan oyuncuları kötü etkileyebilir."
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"Menajerler, teknik sorumlular, oyuncular, taraftarlar ve medyanın oyunun imajını iyileştirmek adına büyük sorumlulukları var. Yalnızca bu ülkedeki insanlardan bahsetmiyorum. Zira bu maçlar, bütün dünyada izleniyor. Taraftarlar olay çıkardığında veya sahaya yabancı madde atıldığında bunlar, tüm dünya tarafından görülüyor. Bu da İskoç futbolunun imajını kesinlikle zedeliyor. Bu imajı korumaksa hepimizin görevi. Çünkü oyuncular için en önemli şey güvenliktir."
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"Ancak dünyanın güneyi de bu konuda mükemmel değil. Oyuncuyken basın toplantılarında pek çok defa sahaya atılan bozuk paralardan ya da taraftarların oyun alanına girmesinden konuştuğumuzu hatırlıyorum."
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"Şahsen kötü bir şekilde yaralanmış bir oyuncu hakkında konuşmak istemem. Atılan bir bozuk para ya da şişe hayat boyu sürebilecek sakatlıklara sebebiyet verebilir. İskoç polisi ve bunları önleyebilmek için ellerinden geleni yapıyor."
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"Bu, tüm dünyada yaşanan genel bir problem. Yalnızca İskoçya'ya özgü değil. Örneğin Türkiye'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan bir maça giderseniz orada da olayların çıktığını görürsünüz. Bu tek kelimeyle hayal kırıklığı."