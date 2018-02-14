Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dev derbide neler oldu neler! Gerginliğin fotoğrafları...
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Doğuş'un çalıştırıcısı Zeljko Obradovic arasındaki gerilim lacivert beyazlıların 83-80 kazandığı maçta kendini bir kez daha gösterdi.
Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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PTT Erkekler Türkiye Kupası'ndaki çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe Koçu Obradovic, Ergin Ataman'ın yardımcı antenörlerinin elini sıktı. Daha sonra, kadroların açıklanmasının ardından Efes Koçu Ergin Ataman saha kenarında elinde kulübünün flamasıyla orta noktaya doğru ilerleyip, Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic'i bekledi. Ancak Obradovic, rakip koça başarı dilemek için gelmeyince Ataman, uzunca süre bekledikten sonra bench'teki yerine geri döndü.
Foto: Emre OKTAY
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Anadolu Efes'in, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 yendiği maç sonrası sarı lacivertli ekibin koçu Zeljko Obradovic, Anadolu Efesli oyuncular ve Ataman'ın yardımcılarının ellerini tek tek sıkıp tebrik etti. Ancak Obradovic, Ataman'la el sıkışmadı. O esnada Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman da, Obradovic'in bulunduğu bölgeden uzak durdu. Sırp koç daha sonra soyunma odasına gitti.
Foto: Emre OKTAY
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Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasındaki gerginlik, bu maçta da sürdü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 100-74 kazandığı karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'e tepki göstermişti. Maçın ardından Obradovic'in elini sıkmayan Ataman, "Meslektaşlar arası saygı vardır. Bir takımın 24 sayı öndeyken faul yaptırıp, 6 saniye kala hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük bir saygısızlıktır. Üzüldüm ama doğal tabii. Tokat olayı ve 25 sayılık mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdi." ifadelerini kullanmıştı. Bu maçın ardından ikili, PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın basın toplantısında ilk defa bir araya gelmiş ve gerginlik orada da devam etmişti. Basın toplantısında ikili arasında süren gerginlik, bu maça da taşındı. Zeljko Obradovic, karşılaşma öncesinde Ergin Ataman'ın elini sıkmaya gelmedi.
Foto: Emre OKTAY
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Ergin Ataman'ın, tokat olayının ardından Melih Mahmutoğlu'nun Anadolu Efes'e gelmek istediğini söylemesiyle devam eden gerilim, son basın toplantısıyla tavana tırmandı. Maçta temas kurmaktan kaçınan ikili, hiç diyaloğa girmedi.
Foto: Emre OKTAY
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İşte o anları anlatan kareler...
Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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Cedi getirdi, LeBron 3'lüğü yolladı! 'King James' Thunder potasına tam 37 sayı gönderdi. İzlemek için videoya tıklayınız...