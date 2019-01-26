Takımdan ayrıldı, İstanbul'a geliyor! Yeni golcü...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gomis'in ayrılmasının ardından 7 aylık süreçte takıma forvet katamayan Galatasaray'da, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmıştı.
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Son olarak Alan ve Pato transferlerini de gerçekleştiremeyen ve Dubai'den eli boş dönen Galatasaray için, İngiltere'den flaş bir iddia geldi.
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Alan için büyük çaba harcayan bu girişimden sonuç alamayan Sarı kırmızılılar, bu kez imzayı attırıyor....
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İngiliz basınında Telegraph'ın haberine göre, Charlie Austin Ocak ayında Southampton'dan ayrılmaya karar verdi.
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Habere göre Aston Villa ve Wolverhampton ile birlikte deneyimli futbolcuyu isteyen kulüpler arasında Galatasaray da var.
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Sarı-Kırmızılı takımın Southampton'da forma giyen Charlie Austin ile anlaşmaya vardığı ve yıldız golcünün bugün İstanbul'a geleceği iddia ediliyor.
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2016'da QPR'dan Wolverhampton'a transfer olan Austin, 29 yaşında...
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Santrafor mevkiinde forma giyen isim bu sezon Premier Lig'de 16 maçta 2 gol attı.
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Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Alan ile ilgili gelişmeleri aktarayım. Alan ile çok öncelerden kendisi ve kulübü ile anlaştık. Aramızda pazarlık yapılacak hiçbir şey söz konusu değil. Alan'ın kendisine de, kulübüne de çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi ve güzel davrandılar. Her şey yolunda gidiyor. Birden bire transfer yattı diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı...
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Pato hakkında da konuşan Abdurrahim Albayrak, "Ben kulübüne sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi havaalanından aldılar. Otele kadar götürdüler. Kendileri ile görüştük. Futbolcu ile 1 saat baş başa görüştük. Hem Pato'ya hem de kulübüne teşekkür ederim. Bizim oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kendi kulübü ile bazı sorunları olduğunu söyledi. Onları halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Her şey çok güzel gidiyor" şeklinde konuşmuştu...
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Transferin bitimine günler kala sarı kırmızılıların Austin transferini nasıl sonuçlandıracağı merak konusu...
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Charlie Austin, Premier Lig'de Aralık ayında takımı Southampton'ın sahasında Arsenal'i 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü kaydetmişti...