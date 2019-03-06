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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06 Mart 2019 - 09:31,

Gecenin olayı! Herkes evine gitti ama onlar...

Futbol severler dün akşam uzun yıllar konuşulacak olan büyük bir futbol olayına tanıklık etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile Ajax karşı karşıya geldi.

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İlk maçı Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanırken, İspanya'da Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax büyük bir sürprize imza atarak 4-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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Sahalarında büyük bir şok yaşayan son 3 yılın Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'in taraftarları tribünleri maç bitmeden terk etti.

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Ajax tarafında ise tarihi zaferin ardından büyük bir sevinç vardı.

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Hollanda ekibinin futbolcuları maçı bitimiyle büyük sevinç yaşarken, tribünde kendilerini destekleyen taraftarlarının yanına giderek zafer mutluluğunu birlikte paylaştılar.

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Gecenin en ilgi çekici anlarından biri de böyle fotoğraflandı.

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Ajaxlı futbolcular taraftarlarının bulunduğu tribüne gelerek hep birlikte yere çömeldi. Sonra aynı anda ayağa kalkıp zıplayarak, tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı.

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Ajax 2003'ten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama hakkını kazandı.

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Hollanda ekibi 24,1 yaş ortalaması ile Avrupa'nın en genç takımları arasında yer alıyor.

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İspanyol temsilcisi ilk maçta Hollanda'da rakibi Ajax'ı 2-1'lik skorla yenmişti... (VİDEO)

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