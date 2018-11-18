Galatasaraylı yıldızın eşi evi terk etti!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
18 Kasım 2018 - 08:30,
Galatasaraylı yıldızın eşi evi terk etti!
Galatasaray'ın başarılı oyuncusunun eşi 2 ay önce evi terk etti. Tecrübeli oyuncunun performansının bu yüzden düştüğü iddia edildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/11
İşte Galatasaraylı futbolcu ile ilgili yaşanan sürpriz gelişme...
2/11
G.Saray taraftarının da çok sevdiği Maicon'un eşi Ursula Roque, 2 ay önce İstanbul’u terketti. Eşi ile çocuklarından ayrı kalmak Brezilyalı yıldızı olumsuz etkilerken, Terim ve arkadaşları, toparlanmasına yardımcı olmaya çalışıyor.
3/11
Geçen sezon Galatasaray’ın vazgeçilmez ismi olan Maicon, bu sezon eski günlerini aratırken, bunun nedeni olarak değişik iddialar ortaya atıldı.
4/11
Maicon’un Al Hilal Kulübü’ne gitmesine transferin son günü Galatasaray’ın “Evet” demesi ve Fatih hoca ile diyaloğunun iyi olmadığı da bu iddialar arasında yer aldı. Ancak gerçeklerin çok farklı olduğu ortaya çıktı.
5/11
Maicon ile eşi Ursula Roque’nin 2 aydır ayrı yaşadığı öğrenildi. Tam bir aile babası imajı veren ve sürekli eşi, çocukları ile vakit geçiren Maicon, özel hayatındaki bu sorun nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçiriyor.
6/11
TAM BİR TARAFTARDI
Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’nun müdavimi olan Ursula Roque da eşinden ayrı olduğu için bu sezon uzun süredir Galatasaray maçlarına gelmiyor.
7/11
Geçen yıl Alanyaspor maçında eşine sert faul yapan Tzevallas’a yaptığı kafa kesme hareketi ve Galatasaray bayrağı sallaması ile taraftarın da sevgilisi haline gelen Ursula Roque, İstanbul’dan ayrıldı.
8/11
1 oğlu, 1 de kızı olan Maicon bu durumdan olumsuz etkilenirken, performansındaki düşüşün asıl nedeninin bu olduğu belirtiliyor.
9/11
ARKADAŞLARI SEFERBER
Psikolojik sıkıntıda olan Maicon, imaj değişikliğine giderek geçen sezonki sıfır modeli yerine saçlarını uzatırken, başta takım arkadaşları Mariano, Fernando, Donk ve kaleci antrenörü Taffarel ile teknik direktör Fatih Terim bu süreçte ellerinden geldiğince kendisine destek olmaya çalışıyor.
10/11
Geçtiğimiz izin gününde Donk, Maicon’u da alıp eski takım arkadaşları Yasin Öztekin ile Almanya’da bir araya geldi ve ona farklı bir pencere açmaya çalıştı.
11/11
'G.SARAY'A AŞIĞIM'Geçen sezon GS TV’ye özel bir röportaj veren Roque ailesinde Ursula, Maicon’un tam bir aile babası olduğunu söyleyip “Bana ve çocuklarına çok düşkündür. Her fırsatta birlikte vakit geçiriyoruz” demişti. Ursula Roque, şampiyonluk kutlamalarında ise, “Galatasaray’a aşığım, Galatasaray taraftarına aşığım. Şu ana kadar gördüğüm en iyi taraftar, kendimi maçlara çok kaptırıyorum” diye konuşmuştu.