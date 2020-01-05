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Futbol
Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 22:35, /

Galatasaray'ın kampında ikinci oyuncu yer almadı! Transfer...

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Takımdan gönderilmesi planlanan iki isim yapılan çalışmada yer almadı.

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Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanına salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı.

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Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahasında koşu çalışması yapıldı.

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İzinli olan Yuto Nagatomo, yarın sabah İstanbula gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacak.

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Galatasaray'da kadro dışı olan Steven Nzonzi de antrenmanda yer almayan bir diğer oyuncu oldu.

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Sarı kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Fatih Terim'in yolların ayrılması yönünde rapor verdiği Yuto Nagatomo'nun bir süredir Serie A ekibi Bologna ile transfer görüşmesi yaptığı belirtiliyor.

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Galatasaray'a Inter'den 2.5 milyon euro karşılığında transfer olan 33 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı kulüpte 65 maçta 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

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Galatasaray disiplinsiz hareketleri sonucunda bir süredir kadro dışı olan Steven Nzonzi'nin de ara transfer döneminde gönderilmesi bekleniyor.

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Roma'dan sezon başında büyük umutlarla kiralan Fransız orta saha oyuncusu, Galatasaray'da 15 maçta sahaya çıktı ve 1 asist yaptı.

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