Galatasaray'ın kampında ikinci oyuncu yer almadı! Transfer...
Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Takımdan gönderilmesi planlanan iki isim yapılan çalışmada yer almadı.
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Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanına salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı.
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Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahasında koşu çalışması yapıldı.
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İzinli olan Yuto Nagatomo, yarın sabah İstanbula gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacak.
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Galatasaray'da kadro dışı olan Steven Nzonzi de antrenmanda yer almayan bir diğer oyuncu oldu.
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Sarı kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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Fatih Terim'in yolların ayrılması yönünde rapor verdiği Yuto Nagatomo'nun bir süredir Serie A ekibi Bologna ile transfer görüşmesi yaptığı belirtiliyor.
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Galatasaray'a Inter'den 2.5 milyon euro karşılığında transfer olan 33 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı kulüpte 65 maçta 3 gol attı ve 7 asist yaptı.
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Galatasaray disiplinsiz hareketleri sonucunda bir süredir kadro dışı olan Steven Nzonzi'nin de ara transfer döneminde gönderilmesi bekleniyor.
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Roma'dan sezon başında büyük umutlarla kiralan Fransız orta saha oyuncusu, Galatasaray'da 15 maçta sahaya çıktı ve 1 asist yaptı.