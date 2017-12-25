Galatasaray'ın galibiyeti sonrası ilginç tespit: 'Bafetimbi Terim...'
Hürriyet Gazetesi yazarları, Uğur Meleke, Hakan Ünsal ve Kanat Atkaya, Galatasaray'ın evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
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İşte Galatasaray - Göztepe maçı sonrası yazar görüşleri;
Hakan Ünsal: 4. FATİH SULTAN TERİM....
FATİH Hoca, kimine göre uzun, kimine göre kısa sayılacak bir süre sonra kulübü, taraftarı ve camiası ile tekrar buluştu. Bu, bir buluşmanın ötesinde bir ihtiyaç, bir kavuşma, bir eksik parçanın tamamlanması gibiydi ve taraftar, mutluluğunu sonuna kadar hissettirdi hocaya. Uzun bir seferden zaferle dönen “Sultan” gibi karşılandı Terim.Bu desteğin önemli tarafı, hocayı daha 3 gündür tanıyan bazı oyuncuların taraftarın gözünde hocanın önemini anlaması, sonucu ise oyuncuların bu durumdan etkilenmeleriydi.TERİM İMZAYI ATTI...Maçtan 2 gün önce Fatih Hoca Galatasaray ile sözleşme imzaladı ama son 3 güne bakınca anlaşılan o ki, önce sözleşmeye, sonra rakiplere, sonra takıma ve lige imzasını attı. Rakiplerin kayıpları, hocanın futbol camiasında uyandırdığı heyecan, bundan sonra vereceği demeçler, mesajlar ve takım oyunundaki küçük ama etkili değişimler bu imzayı kağıt üzerine karalanan bir imzanın ötesine taşıdı.
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İşin oyun boyutunda, ilk yarı en dikkat çekici noktalar:1- Feghouli başta olmak üzere kenar oyuncularının ilk buldukları fırsatta orta yapmaya çalışması ve Gomis’e bol servis düşüncesi.2- Rodrigues ve Ndiaye gibi çabuk oyuncuların topu ayağından öne bir önce çıkarıp öne oynama isteği.3- Genel manada, oyunun hızını kesen topu ayakta fazla tutma düşüncesini terk etme çabası.4- Bu sezon geri düştüğünde ne yapacağını şaşıran ve dağılan takımın, erken geri düşmesine rağmen maçtan hiç kopmaması.Ligin yenisi ama yılların takımı Göztepe’nin Tamer Hoca ile bu sezon neler yaptığı ortada ve maçın kolay olmaması çok normaldi. Bunun yanında, Galatasaray’ın 2 kenar bekinden yeterli desteği alamaması, Belhanda’nın etkisiz hali ve haftayı kârlı kapatmak için mutlaka kazanma mecburiyeti maçın kolay olmamasının başka nedenleriydi.Galatasaray, çok önemli haftada etkili ve istekli oyunuyla hak ederek kazandı. Fatih Hoca iyi oyuncuları olan iyi bir takıma geldi. Dolayısı ile devre arası transferlerinden sonra şampiyonluk dışındaki pozisyon, Galatasaray ve Fatih Hoca için başarısızlıktır.
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NELER DEĞİŞMELİ?
1- Belhanda, Feghouli ve Ndiaye’nin performansları,2- Yasin, Sinan ve Eren’in kulübedeki durumları,3- Gomis’in oyun içindeki yalnız ve çaresiz hali,4- Yüksek temponun geç ve yanlış baskı ile kırılması,5- Duran toplardan gol yemede rekor kırma durumu,6- Geri düşünce dağılma ve çaresiz kalma hali. NELER DEĞİŞECEK....
1- Galatasaray yüksek temposuna doğru baskıyı ekleyen takım olacak.2- Vazgeçmeyen, kaybetse de mağlubiyeti kabullenmeyen ekip olacak.3- Daha etkili, sonuca giden, gol atan, attıran bir Belhanda olacak.4- Çok koşan, savaşan ama az sonuç alan Ndiaye, icraatçi olacak.5- Oyuna girdiği için protesto edilmeyen, tepki görmeyen Selçuk olacak.6- Devre arası transferleri ile ilk yarıdan çok daha etkili bir Galatasaray olacak.
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Uğur Meleke: Terim:3 Göztepe:1
Dün Galatasaray şu 11’le çıktı sahaya sanki: Fernando Terim, Martin Terim, Terim Pereira Roque, Serdar Terim, Jason Terim, Terim Francisco Reges, Badou Terim, Younes Terim, Sofiane Terim, Garry Terim ve Bafetimbi Terim... Onun milli takımdaki son dönemi ne kadar başarısız olursa olsun, prim krizi veya Alaçatı baskını, ne kadar talihsiz olaya imza atarsa atsın; Fatih Hoca’nın Galatasaray kulübesinde öyle bir aurası var ki, dün bütün takıma da, bütün stada da geçmişti o hava. Ve sanırım Türkiye’de bir kulübün havasını bu kadar kısa sürede değiştirebilecek başka bir isim yok. Bu aura ona ait... Ona özgü...
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Terim’in Göztepe karşısındaki 11 seçimindeyse olağanüstü bir sır yoktu, muhtemelen Tudor da başta olsa bu 11’le çıkacaktı. Ancak diziliş konusundaki tercih önemli: Tudor ısrarla takımını 3-4-2-1 ve 4-3-2-1’e zorlamış, özellikle Belhanda ve Feghouli birçok maçta alanlarını netleştirmekte zorlanmışlardı. Fatih Hoca, maça 4-1-4-1’le başladı, Belhanda-Ndiaye merkezde, Feghouli sağ açık... İkinci devrede klasik 4-2-3-1’e döndü, Belhanda on numara rolüne büründü. Numaralardan daha önemli olansa şu: Her oyuncu alışık olduğu bölgede oynadı. Gri alan yoktu, bölgeler netti. Bu da özellikle orta saha oyuncularını rahatlatmış gözüktü.Tabii ki dünkü sonucu sadece Terim aurası ve herkesin alanlarının netleşmesi üstünden okumak yetersiz olur. Şu detayları da pas geçmemek gerek:
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1)Göztepe hep oynamak isteyen, hep arayan, kovalayan takım. Topa sahip olduklarında 30 puanı topladılar. Ama topa rakipleri sahip olduğunda sıradanlaşıyorlar. Beşiktaş’a da, Galatasaray’a da kolay boyun eğmelerinin nedeni bu.
2)Terim, 2012 ve 2013 şampiyonluklarında sahada bir vikinge sahipti: Johan Elmander’e... Elmander iki sezon hem orta saha, hem forvet gibi katkı verip adeta Galatasaray’ı 4-5-2 oynatmıştı. Şimdi bir başka deneyimli adam, Bafetimbi Gomis vermeye çalışıyor o katkıyı. Ve hiç fena değil doğrusu. Galatasaray’ın günlük performansları Gomis’e fena halde bağımlı. O iyi olunca takımı iyi. O kötü olunca onun yerini dolduramıyorlar.
3)Herhalde buna da Terim etkisi demek gerek: İlk 45 dakikada Göztepe 4 faul yaparken, Galatasaray’ın faul sayısı tam 12 idi! Sarı-kırmızılılar kaybettikleri toplarda önde baskı tavrını biraz abarttılar, başka bir hakemle ilk yarıyı birkaç fazla kartla bitirebilirlerdi. Ama kesin olan şu ki, sarı-kırmızılılar Terim döneminde çok daha coşkulu, çok daha sertler. Bu da özellikle içeride zor maç kaybedecekleri izlenimi doğurdu bende.
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Kanat Atkaya: TAHTA DÖNÜŞ ARMAĞANI
FATİH Terim’in dönüş sürecinin ön plana çıktığı, duygusal iklimi 90 dakikayı gölgede bırakacak türde bir maçtı.Göztepe, 4 galibiyetlik seriyle gelerek çıktığı bu duygusal kaostan etkilenmeyerek, sakin kalarak, oyun disiplininden kopmayarak maça başladı; erken bulduğu penaltı golüyle de özgüvenini ikiye katladı.Sakatlanarak çıkana kadar müthiş oynayan Rodrigues tarafından çabuk sağlanan beraberlik ve mesela Gomis’in kaçırdığı mutlak gol ibreyi Galatasaray’a çevirdi.
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Gazdan çekmedi!
İlk yarıda perde böyle kapanırken, ikinci yarı bambaşka bir başlangıç yaptı İstanbul’un sarı kırmızılıları…Defans ve orta sahadan başlayarak bir kademe ileri çıkan, Belhanda’yı ve Feghouli’yi böylece daha işlevsel hale getiren Galatasaray baskıyı kurdu ve sonuçlarını da hemen görmeye başladı.Yasin’in harikulade kafa golüyle öne geçtikten sonra da ayağını gazdan çekmedi, rakibini sahasına hapsetti ve skoru geliştirmek için elinden geleni ardına koymadı.Bu baskıya savunma dayanmayacağı belliydi. Üçüncü gol serbest vuruştan geldi. Maicon, “Benim!” diyen frikik ustalarının şapka çıkartacağı türden bir vuruşla ağlarda dip köşe temizliği yaptı…
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Kaldığı yerden...
Fatih Hoca, maç öncesinde de belirttiği üzere var olan sisteme sadece bazı küçük müdahalelerde bulunmuştu ki; zaten ötesini yapacak zamanı yoktu.Ligin taş gibi ekiplerinden biri karşısında elde edilen bu galibiyet, “İmparator”a tahta dönüş töreninde sunulan bir armağan niteliğindedir.Gerisi ona kalmış... Nerede kaldıysa oradan devam edecek artık; beklentiler bu yönde, temenniler bu yönde...