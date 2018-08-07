Galatasaray'dan Vida'ya 'resmi' teklif! İşte belge...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Dursun Özbek döneminde futbol direktörü Cenk Ergün imzasıyla Vida'ya yapılan resmi teklifin belgesi yayınlandı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Dursun Özbek döneminde futbol direktörü Cenk Ergün imzasıyla Vida'ya yapılan resmi teklifin belgesi yayınlandı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 9
Teklifte serbest konumda olan Vida'ya 3,5 milyon dolar imza parası önerildiği görülüyor. 3,5+1 yıllık sözleşme önerilen Vida'ya yarım sezon için 1 milyon 875 bin Euro, kalan sezonlar için ise yıllık 3 milyon 750 bin Euro teklif edilmiş.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 9
Bütün bunlara ek olarak Hırvat stopere maç başı ve performans primleri, Türkiye'den Hırvatistan'a 1. sınıf uçak biletleri, sözleşme süresi boyunca kullanabileceği özel araba verilmesi vadedilmiş.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 9
G.SARAY İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 3,5 MİLYON EURO FARK VAR
Galatasaray'ın teklifi ile Vida'nın 'Evet' dediği Beşiktaş sözleşmesi arasında toplam 3 milyon 475 milyon Euro fark bulunuyor. Galatasaray'ın 4,5 yılda ödemeyi kabul ettiği bedel toplam 19 milyon 875 bin euro iken Beşiktaş için bu rakam 16 milyon 400 bin Euro. İki rakama da imza ücretleri dahil.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 9
VİDA BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ! NE KADAR KAZANIYOR?
Galatasaray'ın teklifine rağmen Beşiktaş'ı seçen Vida geçen sezonun ikinci yarısında 1,5 milyon euro aldı. Gelecek sezonlarda ise Vida sırasıyla 3.2 milyon euro, 3.3 milyon euro, 3.4 milyon euro ve 3.5 milyon euro kazanacak.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 9
Siyah-beyazlı kulübün Vida'ya ödediği imza parası da 1,5 milyon euro.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 9
İşte Cenk Ergün imzalı o teklif mektubu;
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 9
PSG kupada Monaco'yu farklı geçti! Fransa Süper Kupa maçında karşılaşan iki takımın mücadelesinde, kupaya uzanan taraf 4-0'lık skorla Paris ekibi oldu. Maçın birbirinden güzel gollerini izlemek için videoya tıklayınız...