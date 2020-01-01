Galatasaray'dan Asamoah şartlı Evra projesi

G.Saray iki yıldızın menajerine çarpıcı teklif bir teklif yaptı: Asamoah’ı getirirsen Evra’yı alırız
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Kadroya sol bek takviyesi yapmak adına çalışan Galatasaray’a bonservisi elinde olan Patrice Evra teklif edilmişti. Haziran ayından bu yana almak istedikleri Asamoah ile Patrice Evra’nın aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ortaya çıkınca sarı kırmızılılar bunu hemen fırsata çevirdi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Patrice Evra’yı öneren P&P menajerlik şirketine, Galatasaray yönetimi 1 taşla 2 kuş vurmak adına sürpriz bir teklif yaptı: “Evra ile ocak ayında 6 aylık kontrat imzalarız ama Asamoah sezon sonunda bize gelecek...”
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Bu teklifle sarı kırmızılılar, Evra’nın transferi için Juventus’un ocak ayında hedeflerini öne sürerek bırakmak istemediği Asamoah’ı menajerinin sezon sonunda getirmesini istedi. Menajeri Asamoah’ı, Mayıs ayında Galatasaray’a transferi adına ikna ederse sarı kırmızılılar da aynı futbolcu danışmanı ile çalışan Patrice Evra’yı ocakta kadrosuna katacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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TERİM’DEN YEŞİL IŞIK
Kariyeri başarılarla dolu olan Evra’nın Mayıs ayına kadar yani 6 aylık bir kontratla transfer edilmesine teknik direktör Fatih Terim de yeşil ışık yaktı. Şimdi Galatasaray, Asamoah’tan olumlu haber gelirse Evra ile 6 aylık sözleşme imzalayıp Ganalı sol bek ile de ön protokol yapacak. Her şey planlandığı gibi giderse sol bek sorunu şimdiden çözülmüş olacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Terim yoğun gündemle dönüyor
İmparator bugün İstanbul’da. Daha önce söz verdiği için hem torunu Yaman’ı görmek, hem de yılbaşını ailesiyle geçirmek adına Amerika’ya giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün İstanbul’a dönecek. Terim, gelir gelmez kolları sıvayıp transfer çalışmaları, kadro planı, kamp programı adına yoğun mesai harcayacak. Terim, sol bek alternatifleri, transfer çalışmaları hakkında bilgi alıp girişimlerde de bulunacak.