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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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08 Temmuz 2019 - 17:02,

Galatasaray'da şok! 'Florya'ya gelmenize gerek yok'

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan son şampiyon Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da geçtiğimiz gün yapılan zirvede transferde bundan sonra izlenecek yol haritası da belirlendi.

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İşte Galatasaray'da zirvenin ardından yaşanan flaş gelişme...

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Sarı kırmızılılar öncelikle orta saha ve forvete birer takviye yapma kararı aldı.

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Sevilla’dan Ever Banega transferi ve Mbaye Diagne’nin durumuna göre planların revize edilmesi kararı da alındı.

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Fatih Terim son olarak, “Elimizde şampiyon bir takım var. Kadro derinliğimiz de geçen sezona göre daha iyi oldu...

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Bu aşamadan sonra aceleci davranmaya gerek yok. Mali açıdan doğru hamleler yapmalıyız” dedi.

7/13FLORYAYA GELMENİZE GEREK YOK

'FLORYA'YA GELMENİZE GEREK YOK'

U-21 Ligi'nin kaldırılması sonucu Galatasaray'da birçok futbolcu adayı elde kaldı.

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Fatih Terim tarafından A Takım'a alınmayan U-19 ve U-21 takımlarındaki genç futbolculara "Florya'ya gelmenize gerek yok. Transfer görüşmesi yaparsanız haber verin" mesajı iletildi.

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Profesyonel sözleşme imzalanan geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Ahmet Sivri ve birçok genç Florya'ya çağrılmadıkları için tatillerine devam ediyor.

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Sarı kırmızılı takımda son olarak genç futbolcu Recep Gül'ün sözleşmesi uzatılmış daha sonra Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanmıştı.

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