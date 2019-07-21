YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK ve AA - Foto: Adem KABAYEL ve AA
21 Temmuz 2019 - 14:36,
Galatasaray'da neÅŸe dolu idman! Hasan ÅžaÅŸ sakatlanÄ±nca Fatih Terim...
Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, 2019-2020 sezonu hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Avusturya kampÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
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Tirol bÃ¶lgesindeki Seefeld kasabasÄ±nda kampta bulunan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi sabah antrenmanÄ±yla devam etti.Â
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IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan antrenmanda futbolcular, tam sahada Ã§ift kale maÃ§ yaptÄ±.Â Antrenmana Ã¶zel durumu nedeniyle teknik direktÃ¶r Fatih Terim'den izin alarak Ä°stanbul'a dÃ¶nen SelÃ§uk Ä°nan katÄ±lmadÄ±. Åžener Ã–zbayraklÄ±, Erencan YardÄ±mcÄ±, Ã–mer Bayram ve Mirza Cihan ise salonda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â
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Antrenmanda oynanan Ã§ift kale maÃ§ta yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rler Ãœmit Davala ve Hasan ÅžaÅŸ da forma giyerken, ÅžaÅŸ'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± takÄ±m galip geldi.Â Ã‡ift kale maÃ§ta yeÅŸil takÄ±mda Ä°smail Ã‡ipe (Batuhan Åžen), Mariano Filho, GÃ¶kay GÃ¼ney, Valentine Ozornwafor, Emre TaÅŸdemir, Ryan Donk, Ãœmit Davala, Jimmy Durmaz, Metehan MertÃ¶z, Ryan Babel, Konstantinos Mitroglou forma giydi.Â
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Beyaz takÄ±m ise Batuhan Åžen (Berk Balaban), Martin Linnes, Ahmet Ã‡alÄ±k, Marcao, Yuto Nagatomo, Mustafa KapÄ±, Atalay Babacan, Hasan ÅžaÅŸ, Yunus AkgÃ¼n, Ali Yavuz Kol, Adem BÃ¼yÃ¼k'ten oluÅŸtu.Â MÃ¼sabakayÄ± beyaz takÄ±m Nagatomo ve Yunus AkgÃ¼n'Ã¼n golleriyle 2-0 kazandÄ±.Â
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- Yunus AkgÃ¼n yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±Â
Ã‡ift kale maÃ§ta 1 gol atan genÃ§ oyuncu Yunus AkgÃ¼n'Ã¼n performansÄ± dikkati Ã§ekti.Â MÃ¼cadelede beyaz takÄ±mda yer alan Yunus, saÄŸ kanatta gÃ¶rev yaptÄ±. 19 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, Nagatomo'nun attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n pasÄ±nÄ± verirken, ÅŸÄ±k bir golle de durumu 2-0'a getiren isim oldu.Â
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Beyaz takÄ±mda Atalay Babacan, yeÅŸil takÄ±mda ise Jimmy Durmaz performanslarÄ±yla Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.Â Orta sahanÄ±n merkezinde denene Jimmy, idmanlardaki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla Terim'in gÃ¶zÃ¼ne girdi.
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Yeni transfer Okan Kocuk, kaleci antrenÃ¶rleri eÅŸliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
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- Babel penaltÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±Â
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin yeni transferi Ryan Babel penaltÄ±dan yararlanamadÄ±.Â Galatasaray'Ä±n Leipzig ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k mÃ¼sabakasÄ±nda 2 gol atan Babel, Ã§ift kale maÃ§ta kazanÄ±lan penaltÄ±da topu Ã¼stten auta atarak golÃ¼ bulamadÄ±.Â
Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu Ã¶vdÃ¼.Â Ã‡ift kale maÃ§ta savunmada ve hÃ¼cumda iyi bir performans gÃ¶steren Nagatomo, takÄ±mÄ±nÄ±n ilk golÃ¼ne imza attÄ±.Â Nagatomo'nun kaydettiÄŸi gol sonrasÄ± Fatih Terim, 32 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu hakkÄ±nda, "MÃ¼thiÅŸ bir adam." ifadesini kullandÄ±.Â
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Terim, geride kalan sezon Galatasaray'Ä±n Ä°stikbal Mobilya Kayserispor maÃ§Ä±nda Mariano'nun ortasÄ±nda Nagatomo'nun attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼ hatÄ±rlattÄ± ve gÃ¼zel bir gol olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â AyrÄ±ca maÃ§ iÃ§inde Hasan ÅžaÅŸ'Ä±n sarf ettiÄŸi mÃ¼cadele ve gÃ¶sterdiÄŸi performans sonrasÄ± Nagatomo, yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r hakkÄ±nda Terim'e dÃ¶nerek, "Ã‡ok iyi futbolcu." dedi.Â
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"KALK PAS VER HASAN"
Hasan ÅžaÅŸ, Donk'un hamlesi ile yerde kalÄ±nca Terim, "Ä°ÅŸte istediÄŸimiz buydu! Kalk Hasan, hadi oyna! Pas ver Hasan!" dedi.
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- Ã‡ift kale maÃ§ta sert mÃ¼dahalelerÂ
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin antrenmanÄ±ndaki maÃ§, yÃ¼ksek temposu ve sert mÃ¼dahaleleriyle dikkati Ã§ekti.Â Antrenman Ã¶ncesinde ve sÄ±rasÄ±nda yaÄŸan yaÄŸmur nedeniyle aÄŸÄ±rlaÅŸan sahada futbolcular bÃ¼yÃ¼k bir efor sarf etti. KarÅŸÄ±laÅŸma sÄ±rasÄ±nda yeÅŸil takÄ±mdaki Ryan Donk, rakibi Hasan ÅžaÅŸ'a sert bir mÃ¼dahalede bulundu. Yerde kalan ÅžaÅŸ, kalktÄ±ktan sonra bir sÃ¼re sekerek maÃ§a devam etti.Â
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MÃ¼cadelenin ilerleyen dakikalarÄ±nda ise uygun durumda gole giden Atalay Babacan, yeni transfer Ozornwafor'un sert mÃ¼dahalesiyle yerde kaldÄ±.Â AyrÄ±ca Emre TaÅŸdemir, orta yapmak isterken kayarak saha kenarÄ±ndaki direÄŸe kalÃ§asÄ±nÄ± Ã§arptÄ±.Â Emre ve Atalay, tedavilerinin ardÄ±ndan maÃ§a dÃ¶nerken, tedavi sÄ±rasÄ±nda Fatih Terim, futbolcularÄ±nÄ± bir an Ã¶nce oyuna dÃ¶nmesi iÃ§in ikaz etti.Â
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- Terim'den Marcao'ya uyarÄ±Â
TecrÃ¼beli teknik adam Fatih Terim, BrezilyalÄ± savunma oyuncusu Marcao'ya uyarÄ±da bulundu.Â Terim, Babel'in deÄŸerlendiremediÄŸi penaltÄ±yÄ± yaptÄ±ran 23 yaÅŸÄ±nda futbolcuyu maÃ§ iÃ§inde garanti oynamasÄ± konusunda uyardÄ±.Â