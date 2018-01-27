Galatasaray'da Ndiaye'den sonra Belhanda'ya da talip var!

Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişiyle as kadrodaki yerini kaybeden Younes Belhanda ile ilgili flaş bir gelişme meydana geldi.
Spor Arena / DIŞ HABER - Foto: Hürriyet Arşiv
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Fransız RMC Sports'ta yer alan habere göre Faslı oyuncunun Galatasaray'daki macerası beklenenden çabuk bitebilir. Yıldız isme önemli bir talibin olduğu ifade edildi.
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Habere göre Belhanda ile Bundesliga temsilcilerinden Weder Bremen ilgileniyor. Bremen'in Belhanda ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade ediliyor. Faslı oyuncunun Galatasaray'da az süre almaya başlamasının da transfer için olumlu bir gelişme olduğunun işaretçisi olacak dile getiriliyor.
Spor Arena / DIŞ HABER - Foto: Hürriyet Arşiv
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Kayserispor maçında da ilk 11'de yer almayan yetenekli orta saha, Osmanlıspor mücadelesinde de kesik yedi. Stoke City'ye transferi gündemden olan Badou Ndiaye'nin yanı sıra Belhanda konusunda meydana gelen gelişme sonrasında sarı-kırmızılıların nasıl tavır alacağı merak ediliyor.
Spor Arena / DIŞ HABER - Foto: Hürriyet Arşiv
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Osmanlıspor maçı öncesinde konuşan Fatih Terim de, alacaklar ödenmeden transfere karşı olduğunu dile getirdi. Ndiaye'nin durumu hakkında da önemli ifadeler kullanan Terim şunları söyledi:
Spor Arena / DIŞ HABER - Foto: Hürriyet Arşiv
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Terim, Ndiaye bizim önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'da kendisinden çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Dün ve evvelki gün süreç içersinde kafasının karışık olduğu malum. Kafasının karıştığını, oynayamayacağını ve konsantre olamayacağını söyledi... Ben de onunla evinde çocuğuyla daha rahat bir ortamda olmasını ve gerilimden uzakta olmasını söyledim. 31 ocak'a kadar süre var eğer bir şey olacaksa... Galatasaray'ın menfaatleri benim ve oyuncularımın menfaatimden önce gelr. Külübümüz için bir faydası olacaksa kararımı mantığımla veririm. Biz oyuncuların alacağını ödemezken transfer yapılmasına göz yumamam. Tüm oyuncularımızı kaybetmeyi göze alamam. Ndiaye'nin kafası çok karışık. Bunun için evine gönderdik.