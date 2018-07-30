Galatasaray'da iki flaş gelişme! Transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sarı kırmızılı takımda iki futbolcuyla ilgili transferde önemli bir gelişme yaşandı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Bir oyuncunun takımdan ayrılması için geri sayıma geçilirken, bir diğer yıldıza ise flaş bir teklif var... İşte Galatasaray'da yaşananlar...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 9
Younes Belhanda’ya teklif var... Yahoo Sports, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın Belhanda ile yakından ilgilendiğini yazdı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 9
Haberde, Galatasaray’a ilk olarak 6.5 milyon Euro’luk bir teklifte bulunulacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin beklentisi ise 10 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 9
En az 2-3 transfer daha yapmayı planlayan Galatasaray, bonservisli oyuncu almak için önce futbolcu satışı yapmak zorunda.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 9
Öte yandan Transfere hız veren Yeni Malatyaspor, hücum hattını güçlendirmek için Bursaspor’dan ayrılan Sercan Yıldırım’ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, sağ bek bölgesi için de çalışmalara başladı. Sarı- Kırmızılılar, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal’ı listesine aldı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 9
Galatasaray cephesi transferde her türlü kolaylığı sağlayacağını belirtirken, Tarık’ın 1.6 milyon Euro’luk maaşı Malatyaspor’u düşündürüyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 9
26 yaşındaki futbolcu, maaşında indirime giderse transfer gerçekleşebilir. Tarık'ın, Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 9
Fatih Terim'i çileden çıkaran o anlar... Club Africain - Galatasaray maçı içerisindeki sertlik, sarı-kırmızılı teknik heyeti çileden çıkardı. Maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız... (Görüntüler GSTV'ye aittir.)