Galatasaray'da flaş karar! Gomis...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı kırmızılı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan golcüyle ilgili bir karar alındı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bafetimbi Gomis'in, Galatasaray'daki durumu belli oldu... İşte bu flaş haberle ilgili tüm detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'da sergilediği harika performansla Çin Kulüplerinin talip olduğu Bafetimbi Gomis için önemli iddialar ortaya atıldı. Çin ekiplerinden yıllık 7 milyon euroluk bir teklif alan Fransız golcü, Sarı-Kırmızılı yönetimden 3.5 milyon euro olan yıllık ücretinin 5.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Deneyimli forvetinin bu tavrı idarecileri kızdırdı. Yönetim, Gomis’e net bir karar vermesi için belli bir süre verdi. Bu süre sonunda başarılı oyuncu zam istediğini sürdürürse, G.Saray gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alacak ve büyük bir ihtimalle yıldız isimle yollar ayrılacak. Bafetimbi geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 32 gol attı ve 6 asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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G.Saray, Gomis’in alternatifleri konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasında bonservisi Leicester City’de olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa bulunuyor. 25 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlandı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Leicester’ın karşısına çıkan G.Saray’ın bu önerisine İngilizler de sıcak bakıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçen sezon Leicester’da şans bulamayan ve ardından eski kulübü CSKA Moskova’ya kiralanan Nijeryalı oyuncu 10 lig maçında sahaya çıkarken 6 gol atıp 3 kez de asist yaptı. Ayrıca 6 Avrupa Ligi mücadelesinde şans bulan yıldız forvet,1 kez fileleri sarstı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimden Ndiaye transferinin bu hafta çözülmesini istedi. Ndiaye devre arasının son günlerinde transfer olduğu Stoke City’de 13 maça çıkarken bu maçların hepsine ilk 11’de başladı ve iki gol atarken bir de asist yapabildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk yarısında Galatasaray’da çıktığı 17 lig maçında ise 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İnstagram TV'den takipçilerine seslendi. Terim, gündeme dair birçok önemli konuda açıklamalar yaparken, Milik, Imbula, Nuri Şahin ve Bacca gibi isimler için, "Bu isimleri uyduranlara selam gönderiyorum. Gönül daha iyilerini de istiyor ama koşullarımız belli'' dedi. İzlemek için videoya tıklayınız...