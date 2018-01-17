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Galatasaray'a Talisca teklifi! Özbek...
Futbol
Galatasaray'a Talisca teklifi! Özbek...
Ezeli rakipler
Beşiktaş
ile
Galatasaray
bu kez transferde karşı karşıya. Yıldız oyuncunun transferi için flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte o sürpriz iddia...
Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
17.01.2018 - 08:14
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:14
Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
17.01.2018 - 08:14
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:14
1 / 5
Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya. Yıldız oyuncunun transferi için flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte o flaş iddia...
Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
17.01.2018 - 08:14
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:14
2 / 5
Beşiktaş'ta başarılı futbolu ile beğeni toplayan Talisca'nın transferi tam bir kaos halini aldı. Herkes birbirini kırdırmaya çalışıyor... Bunların başında da Benfica geliyor.
Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
17.01.2018 - 08:14
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:14
3 / 5
Talisca'nın sözleşme yenilemeyi kabul etmemesini içerleyen ve henüz Beşiktaş'la da anlaşamayan Portekiz ekibi, ortalığı kızıştırmak için Galatasaray ile temas kurdu.
Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
17.01.2018 - 08:14
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:14
4 / 5
Brezilyalı oyuncunun hakları için görüşmek isterlerse kendilerini Lizbon'da konuk etmekten mutluluk duyacaklarını iletti.
Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
17.01.2018 - 08:14
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:14
5 / 5
Konu Başkan Özbek'e iletildi ama sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın devrede olduğu bir ortamda bu teklifi önemsemedi.
Talisca
Galatasaray
Beşiktaş
transfer haberleri
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