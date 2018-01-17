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Galatasaray'a Talisca teklifi! Özbek...

Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya. Yıldız oyuncunun transferi için flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte o sürpriz iddia...

Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya. Yıldız oyuncunun transferi için flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte o flaş iddia...

Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ta başarılı futbolu ile beğeni toplayan Talisca'nın transferi tam bir kaos halini aldı. Herkes birbirini kırdırmaya çalışıyor... Bunların başında da Benfica geliyor.

Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Talisca'nın sözleşme yenilemeyi kabul etmemesini içerleyen ve henüz Beşiktaş'la da anlaşamayan Portekiz ekibi, ortalığı kızıştırmak için Galatasaray ile temas kurdu.

Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Brezilyalı oyuncunun hakları için görüşmek isterlerse kendilerini Lizbon'da konuk etmekten mutluluk duyacaklarını iletti.

Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Konu Başkan Özbek'e iletildi ama sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın devrede olduğu bir ortamda bu teklifi önemsemedi.

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