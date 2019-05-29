Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi sürprizi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayarak, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Ligi ikinci sırada bitirip ön eleme oynamaya hak kazanan Başakşehir'in elenmesi halinde yayın gelirlerinin tamamını alacak Galatasaray'ı, Devler Ligi'nde kötü bir sürpriz bekliyor...
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Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi bir kez daha Galatasaray temsil edecek.
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Sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen Başakşehir'in 2. ön elemeden katılacağı organizasyonda Sarı-Kırmızılılar, turnuvaya direkt gruplardan başlayacak.
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Aslan yayın gelirleriyle beraber kasasına 35 milyon Euro geliri koymayı garantiledi.
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Galibiyet priminin 2.7 milyon Euro olduğu Şampiyonlar Ligi'nde Cim Bom'u elbette zor rakipler bekliyor.
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Galatasaray Avrupa'da toplanan puanlara göre grupların ayarlandığı Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak.
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Şampiyonlar Ligi'ne kurasına birinci torbadan katılması kesinleşen ekipler şu şekilde;
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MANCHESTER CİTY
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BARCELONA
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JUVENTUS
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BAYERN MÜNİH
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ZENİT
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PARIS SAINT GERMAİN
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Bu torbaya ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım da dahil edilecek.
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Tottenham-Liverpool finalinde kazanan ilk torbada, kaybeden ikinci torbada yer alacak.
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İkinci torba da birinci kadar zor görünüyor.
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Devler Ligi'nde 2. torbada yer almayı garantileyen takımlar ise şöyle;
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REAL MADRİD
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ATLETİCO MADRİD
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BORUSSİA DORTMUND
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NAPOLİ
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SHAKHTAR DONETSK
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Üçüncü torbada Benfica, Leverkusen, Valencia ve Ajax, temsilcimizin muhtemel rakipleri olacak.
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32 takımın 4 torbada 8 takıma ayrıldığı Devler Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos'ta Monaco'da gerçekleşecek.
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Aynı ülke takımları ve aynı torbada yer alan takımlar birbirleriyle bu aşamada eşleşmeyecek.
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İlk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak gruptaki 6. ve son maçlarla tamamlanacak.İlk iki adını ikinci tura yazdıracak.
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Galatasaray şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle böyle kaldırmıştı...