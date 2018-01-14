Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber

Galatasaray şu anki sol bek girişimlerinden olumlu yanıt alamadı! İşte detaylar...
Foto: Hürriyet Arşiv
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Foto: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın sol bek transferindeki çabaları sürüyor. İşte sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler...
Foto: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın sol bek adaylarından olay Interli Davide Santon, Galatasaray'dan ve Real Betis'ten gelen teklifleri reddetti. İtalyan basınında yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcu Inter'den ayrılma konusundaki kararını henüz vermedi. Luciano Spalletti yönetiminde fazla şans bulamayan İtalyan futbolcu bu sezon 9 resmi maçta forma giydi.
Foto: Hürriyet Arşiv
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EVRA BEKLEMEDE
Patrice Evra'dan olumlu yanıt alan sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in direktifiyle bu transferi ağırdan alıyor. Lionel Carole'un olası geri dönüşünü bekleyen sarı-kırmızılı ekip, Evra'yı alarak acele bir hamle gerçekleştirmek istemiyo
Foto: Hürriyet Arşiv
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PERES İDDİASI
Bası basın organları Galatasaray'ın Bruno Peres ile görüştüğünü yazsa da sarı-kırmızılıların böyle bir teması yok. Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, istediği sol beki tarif ederken, sol ayaklı bir sol bek aradığını ifade etmişti. Asıl mevkisi sağ bek olan Brezilyalı, solda da oynayabilmesine karşın sağ ayağını kullanıyor.
Foto: Hürriyet Arşiv
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SON ÇARE ELDEKİLER
Hakan Balta'nın dönüşü ile birlikte sol bekteki opsiyonları artan Fatih Terim, uygun bir transfer bulunamaması durumunda tecrübeli oyuncuyu bu bölgede kullanacak. Yeni bir bek transferi olmadan Iasmin Latovlevici gönderilmeyecek. Deneyimli hoca Rumen futbolcunun çalışma disiplininden çok memnun.
Foto: Hürriyet Arşiv
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Ocak ayı transfer sezonunda iddiaların ardı arkası kesilmiyor. La Nazione Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Fiorentina'nın forveti Khouma Babacar ile yakın temasta. Senegalli forvet bu sezon 17 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Mor Menekşeler'de forvet mevkisinde Giovanni Simeone'nin yedeği kalan 24 yaşındaki santrforun takımdan ayrılacağı ifade ediliyor.
Foto: Hürriyet Arşiv
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Öte yandan Babacar ile Everton, Crystal Palace, Sassuolo ve Udinese gibi kulüpler ilgileniyor. Genç hücumcunun adı geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş ile anılıyordu.