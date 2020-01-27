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Futbol
Haber Giriş: 27 Ocak 2020 - 10:42, /

Galatasaray ve Kobe Bryant... Türk Telekom Stadyumu'nda o anlar

Kobe Bryant, 2011 yılında Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nu ziyarette bulunmuş ve 'Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım' demişti...

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Birçok Türk kulübü ve oyuncu, NBA efsanelerinden Kobe Bryant'ın ölümüne kayıtsız kalmadı. Bu takımlardan birisi de Galatasaray'dı...

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Galatasaray, Twitter hesabı üzerinden ''Huzur içinde uyu #KobeBryant! Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz...'' paylaşımında bulundu.

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Kobe Bryant, Los Angeles Lakers forması giydiği dönemde 2011 yılında Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

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Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nu da ziyaret eden Kobe Bryant, üstüne sarı kırmızılı formayı giymiş ve 'Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım' demişti.

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Kobe Bryant, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile uzun süre boyunca sohbet etmişti. İkilinin İtalyanca olarak konuşması dikkat çekmişti. Çocukluk yıllarında İtalya'da bulunan Kobe'nin bu yüzden İtalyancası oldukça iyiydi.

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Efsane oyuncu, ardından Johan Elmander ve Felipe Melo ile sohbet etmişti.

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Galatasaray televizyonuna da röportaj veren Kobe, ''Burada bulunmaktan dolayı gerçekten çok onur duyuyorum. Beni kabul ettikleri için de çok onur duyuyorum. Bir kaç tane penaltı attım gördüğünüz gibi. Gerçi atamadım ama kalede de durdum. Onları da kurtaramadım ama gerçekten çok güzel dakikalardı benim için. Burada olduğum için ve beni kabul ettikleri için çok gururluyum.'' sözlerini kullanmıştı.

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Kobe, Galatasaraylı futbolcuların imzasının olduğu formayla basın mensuplarına poz vermişti.

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