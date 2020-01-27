Galatasaray ve Kobe Bryant... Türk Telekom Stadyumu'nda o anlar

Galatasaray televizyonuna da röportaj veren Kobe, ''Burada bulunmaktan dolayı gerçekten çok onur duyuyorum. Beni kabul ettikleri için de çok onur duyuyorum. Bir kaç tane penaltı attım gördüğünüz gibi. Gerçi atamadım ama kalede de durdum. Onları da kurtaramadım ama gerçekten çok güzel dakikalardı benim için. Burada olduğum için ve beni kabul ettikleri için çok gururluyum.'' sözlerini kullanmıştı.