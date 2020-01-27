Haber Giriş: 27 Ocak 2020 - 10:42,
Galatasaray ve Kobe Bryant... Türk Telekom Stadyumu'nda o anlar
Kobe Bryant, 2011 yılında Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nu ziyarette bulunmuş ve 'Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım' demişti...
Kobe Bryant, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile uzun süre boyunca sohbet etmişti. İkilinin İtalyanca olarak konuşması dikkat çekmişti. Çocukluk yıllarında İtalya'da bulunan Kobe'nin bu yüzden İtalyancası oldukça iyiydi.
Galatasaray televizyonuna da röportaj veren Kobe, ''Burada bulunmaktan dolayı gerçekten çok onur duyuyorum. Beni kabul ettikleri için de çok onur duyuyorum. Bir kaç tane penaltı attım gördüğünüz gibi. Gerçi atamadım ama kalede de durdum. Onları da kurtaramadım ama gerçekten çok güzel dakikalardı benim için. Burada olduğum için ve beni kabul ettikleri için çok gururluyum.'' sözlerini kullanmıştı.
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