Galatasaray ve Atiba gerçeği!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beş yıldır forma giydiği Beşiktaş ile yollarını ayıran Atiba Hutchinson’un Galatasaray ile görüştüğü iddiası son 48 saatin en çok konuşulan transfer dedikodularından biri oldu. Bazı medya kuruluşlarında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Kanadalı futbolcuya talip olmuş ve transferi konusunda ilk adımı atmıştı. Büyük yankı yaratan bu iddia üzerine Galatasaray yöneticileriyle görüşüp, işin doğrusunu öğrendik...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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İşte olayın içyüzü...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Olayın perde arkası çok farklı, hatta iddia edilenin tam tersi. Beşiktaş’ın 1 yıllığına 650 bin Euro garanti para ve maç başı 5 bin Euro teklifini geri çeviren Atiba’yı, menajerleri Galatasaray’a önerdi. Ancak sarı kırmızılı yöneticiler, “Bizim önceliğimiz stoper transferi” diyerek Atiba’yı düşünmediklerini ifade etti.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Şunları da belirtmekte yarar var; Galatasaray’ın ret gerekçeleri arasında Atiba’nın artık 35 yaşına gelmiş olması ve Beşiktaş ile özdeşleşen bir isim olması da yer alıyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Gomis neden mutsuz?
BAFETIMBI Gomis’in Suudi Arabistan’ın Al Hilal Kulübü’nden gelen yıllık 6.5 milyon Euro net ücret teklifini geri çevirdiği dün Hürriyet’te yer aldı. Fransız futbolcu, “Ben Galatasaray’da mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum” cevabını vermiş. Buraya kadar her şey tamam da, antrenmanları sürekli takip eden bir gazeteci olarak şu sorunun cevabını çok merak ediyorum: ‘Gomis antrenmanlarda neden mutsuz, keyifsiz?’ Bir şeylerden memnun olmadığını açıkça belli ediyor. Bu da anlaşılacak bir iş değil. Ve açıkçası idmanlardaki isteksiz görüntüsüyle herkesi düşündürüyor.Gerçekten gönülden kalmak isteyen oyuncu canla başla çalışır, kampa damga vurur
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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TERİM 3 TAKVİYE İSTEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 kulvarda birden mücadele edilecek olmasını göz önüne alarak kadronun genişletilmesi gerektiğini savunuyor. Geçen sezon ligin ikinci yarısında sürekli şans bulan 14 futbolcusuyla lig şampiyonluğuna ulaşan Terim, lig, kupü ve Şampiyonlar Ligi’ni göz önünde bulundurarak başarı için 3 bölgeye transfer talep etti. Terim’in öncelikle Denayer’i istediği ancak bu transfer soruçlandırılamazsa stoper mevkiine mutlaka bir takviye istediği belirtildi. Terim’in ayrıca 8 numara ve forvet talep etti. Bu istekleri yerine getirmek için büyük çaba sarfeden başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak, dün akşam İsviçre’de Terim ile transfer zirvesi yaptı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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‘İSVİÇRE değil sanki Adana!
Bu ifadeyi Galatasaray kampında herkesten duyabilirsiniz. Fatih hocadan, Hasan Şaş’tan, kulüp yetkililerinden… Galatasaray’ın sezon başı kampı için geldiği Isviçre’de hava sıcaklığı neredeyse 30’un altına hiç düşmedi. FC Will,Psv Eindhoven maçlarında sıcaklık 33-34 derece idi. Başta futbolcular, herkes zorlanırken aşırı sıcaklara Fatih hoca da, Hasan hoca, “ İsviçre değil sanki Adana’ diye yorum yaptı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Griezmann göze girdi!!
Arkadaşları tarafından Fransa’nın yıldızı Griezmann’a benzetilen Yunus Akgün, Fatih hocanın dikkatini çekti. İsviçre kampına alt yapıdan 8 oyuncu birden getiren Fatih Terim, genç oyuncuların performansı, çalışma azminden memnun kaldı. Terim’in en beğendiği ve TFF’ye bildirilecek olan kadroda Yunus Akgün’e yer vereceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Yunus Akgün’e bu sezon şans vermeyi planladığı ve en beğendiği ismin olduğu belirtildi.