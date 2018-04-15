Galatasaray taraftarı Arda Turan'ı bekliyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı-kırmızılıların alt yapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen yıldız futbolcu, 2011-12 yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuş ardından da Barça'nın yolunu tutmuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
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31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 20 Mayıs 2011'de Galatasaray forması ile Konyaspor'a karşı mücadele etmişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Arda 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak basacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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PANKARTLI MESAJ
Galatasaray yerine Başakşehir'i tercih etmesi nedeniyle Arda Turan'a kızgın olan sarı-kırmızılı taraftarların bugünkü buluşmada nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu arada ultrAslan statta "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı açarak Arda'ya mesaj gönderecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Arda Turan, 25 Şubat 2006 yılında Manisaspor, 6 Ağustos 2014 yılında ise Atletico Madrid formasıyla, eski takımına rakip olmuştu. (Fotomaç)