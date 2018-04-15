Galatasaray - Başakşehir maçı yazar görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray için galibiyet dışındaki sonuçların şampiyonluğun unutulması anlamına geldiği çok kritik bir maçtı. Beklendiği gibi iç saha maçlarındaki istekli ve baskılı oyunuyla başladı Galatasaray... 15 dakika süren ve yüksek tempo, fazlaca ikili mücadele, gerginlik, oyun disiplini ve Rodrigues barındıran bölüm sonrasında oyun dengelendi. Rakibin önemli ayaklarına önlem alan ve etkilerini azaltan Galatasaray, kendi silahlarını devreye sokamadı.
1- Rodrigues haricinde Feghouli ve Belhanda devreye girebilseydi, pozisyon üretmek bu kadar zorlaşmazdı.
2- Orta sahada Fernando ya da Donk’tan biri sorumluluk alsaydı, takımı rakip alanda tutmak daha kolay olurdu.
3- Adebayor’un top alması engellenseydi rakip dinlenemez, takım fazla geri koşmaz ve daha çok baskı olurdu.
4- Pas hızı ve yön değiştirme daha çabuk olsa, rakibin dengesini bozup pozisyona girmek daha kolay olurdu.
Foto: Ajanslar
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BU OYUN REFERANS OLUR...
Maçın genelinde, Galatasaraylı oyuncuların mücadelesi ve verilen taktiğe uymaları iyiydi. Fakat karşılarındaki rakip, tam da bu işi en iyi yapan takımların başında geliyordu. Dolayısı ile böyle bir rakibe karşı tavizsiz, sabırlı bir oyun disiplini ile en iyi bildiğini devamlı yapman lazım. Galatasaray’ın kazanmasını sağlayan da bu oldu. Hem taktik disiplini hem oyun disiplini hem de kora kor savaş. İkili mücadelede ayakta kalan, baskıyı ve tempoyu yüksek tutan Galatasaray son dönemde maçın tamamında en istekli ve en agresif oyununu oynadı. İkinci yarı Başakşehir’in çıkarken kaptırdığı ve Galatasaray’ın pozisyon bulduğu birçok topun sebebi buydu. Adebayor’a yapılan baskı artırılınca ikinci yarı daha iyi gözüktü Galatasaray.
Foto: Ajanslar
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SAĞ BEKTEN ÖTESİ...
İşte Mariano da en iyi bildiği işi yaptı. Verdi, aldı ve yılın golüne aday bir vuruş yaparak takımını öne geçerdi. Sağ kenarı tek başına kullanan ve topu kullanmasından yaptığı ortalara kadar içinde akıl ve kalite bulunan Mariano, hak ettiği bir gol attı.
KİM NE YAPTI...
Nagatomo: Rakibin en etkili adamını bitirdi, üstüne ofansif olarak destek verdi.
Mariano: Onun için sadece şunu yazayım: Daha ne yapsın?
Donk: Sert, agresif ve geri çekilmeden oynadı. Takımını orta sahada ayakta tuttu.
Rodrigues: Çok depar attı, çok istekli ve oyun disiplinine uyarak iyi şler yaptı.
Gomis: Gol atamadı ama önde çok koştu, rakip defansı rahatsız etti ve bayrağını en önde taşıdı.
Savunma: İlk yarı zorlansa da ikinci yarı işi toparladı ve Adebayor’u sıfırlayarak önemli iş yaptı.
MAÇIN ADAMI: MARIANO
ZATEN çok kaliteli bir bekti. Ama attığı gol onun kalitesine yakışan, bu sezonun en güzel gollerindendi ve maçın adamı oldu Mariano
Foto: Ajanslar
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UĞUR MELEKE: BOZAN KAYBETTİ, YAPAN KAZANDI
Bu yazıyı kaleme aldığım 80’li dakikalar itibariyle pas sayısında Galatasaray yüzden fazla farkla önde. Rakibinin iki katından fazla şut çekmiş, iki katından fazla korner atmış durumda. Daha da önemlisi, maçta kazanmak için oynayan tek bir taraf vardı dün akşam: O da Galatasaray’dı... Başakşehir’in dün üstün olduğu iki istatistikse, zaten stratejilerinin ne olduğunu ortaya koyuyordu: Galatasaray’dan daha fazla hava topu aldılar ve sarı-kırmızılılardan daha fazla faul yaptılar. Hatta bir ara Galatasaray’ı önde stratejik faulle durdurma işini öyle abarttılar ki, o dakikaları not alma ihtiyacı hissettim. 21’le 35 arası Galatasaray tek bir faul yapmazken, Başakşehir 7 faul yaparak tamamen oynatmama yönünde pozisyon aldı: 21 Mahmut, 26 Adebayor, 27 Adebayor, 28 Mahmut, 29 Emre, 31 Arda, 33 Elia... Özellikle 26-33 arası 7 dakikada 6 faulü çalan Halil Umut Meler’in, bu stratejiye kartla yanıt vermemesi fiyasko bana göre...
Foto: Ajanslar
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Başakşehir’in o dakikalardaki tek hücum planı, topları Adebayor’un kafasına indirmekti yalnızca. İlk 15 dakika itibariyle de planları işliyor gibi gözüktü ama Denayer ve Donk oyuna girdikçe Togolu’yu dengelediler. Özellikle Donk konusunda inanılmaz yanıldım, Hollandalı son dönemdeki ciddi oyunuyla beni olağanüstü mahcup etti, dünün de kesinlikle en iyilerindendi. Dünkü galibiyeti muhteşem Mariano’ya, ya da Denayer-Donk’a, belki de maçın en hareketlisi Rodrigues’e yazabilirsiniz ama ben payın büyüğünü Fatih Terim’e veririm. Abdullah Avcı önlem almayı, Fatih Terim önlem aldırmayı seçti dün gece... Avcı korumayı, Terim saldırmayı; Avcı bozmayı, Terim yapmayı hedefledi. Sezonun sonunda kim kazanır bilmek güç, ama dünün kazananının Terim olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle.
Foto: Ajanslar
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Şu kolları bağlama saçmalığı
Mariano o harika slalom sonrası harika sol vuruşu yaparken fark ettiniz mi bilmiyorum: Mariano’nun tam karşısında Manuel Da Costa var, ama Başakşehir’in stoperi kollarını arkadan bağlayıp kendini adeta kilitliyor. Bu “kolları arkadan bağlama” hareketi son dönemde stoperlerde çok meşhur. Rakibe penaltı fırsatı vermemek için yapılan bir jest bu, biliyorum. Ancak, stoper kollarını bağladığında sadece kollarını saklamıyor, kendi hareket şansını da tamamen bitiriyor. Aynen dün Da Costa’nın Mariano’nun karşısında adeta yok olduğu gibi. Stoperler, kollarının doğal konumda olduğundan emin oldukları sürece, bu hareketi yapmalarını son derece lüzumsuz buluyorum ben.
Foto: Ajanslar
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Emre ve Muslera
Dün şampiyonluk adayı iki takımın iki kaptanının kartlardaki tavırları enteresan. Muslera, kolundaki bandın etkisiyle olsa gerek, ilk 45’te tam 3 kez 35 metrelik depar atıp itiraza gitti hakeme. Hem Muslera gibi beyefendi bir sporcunun üst üste bu hareketleri sergilemesi, hem Halil Umut Meler’in kartını kullanmaması enteresan. Diğer garabet, bir garabet ustasından. Emre Belözoğlu, kendisinin içinde olmadığı bir pozisyona itiraz ediyor; sarı kart görüyor. Sonra da kenara “yaz bunu” ya da “yazıyorum” gibi bir jest yapıyor. Ben de merak ediyorum, ister istemez: Türkiye Ligi’nde bu hareketi yapmış, yapacak, yapmaya niyetlenebilecek yerli ya da yabancı başka tek bir oyuncu var mı? Bu hareketin anlamı nedir, maçı izleyen herkes gibi ben de çok merak ettim doğrusu.
Foto: Ajanslar
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KANAT ATKAYA: TUTTU, PİŞİRDİ, YEDİ
Galatasaray açısından her yönüyle meşhur deyişi tam olarak karşılayacak şekilde “Ya devam ya ta tamam” maçıydı. Birbirine benzer özelliklere sahip iki takımın ilk yarıdaki mücadelesi hakemin sertlik filtresini biraz geniş tutmasıyla gerilim filminden hallice geçti. Topa sahip olan, oyunu yönlendiren, baskılı oynayan taraf harikulade taraftar desteğiyle birlikte Galatasaray’dı; ancak bu plan rakibin önlemleri sayesinde net gol pozisyonu üretmeye yetmedi.
Foto: Ajanslar
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FRENi MARIANO BOŞALTTI!
İkinci yarı başladığında da manzara büyük ölçüde aynıydı. Galatasaray, Başakşehir surlarında gedik açmak için sürekli el yükseltti, rakibin gardını düşürmek için fırsat kolladı. Başakşehir’in çektiği el frenini boşaltmak Mariano Ferreira’ya nasip oldu. Kelimenin tam anlamıyla ekmeğini taştan çıkartan Mariano pozisyonu tuttu, pişirdi ve sürpriz şekilde sol ayağıyla yaptığı mükemmel vuruşla da afiyetle yedi.
Foto: Ajanslar
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Gol sonrasında Abdullah Avcı’nın kart sahibi oyuncularını sahneden çekmesine, hücum hattını dengelemesine şahitlik ettik. Fatih Terim de ‘unvanına yaraşır’ doğru hamlelerle karşılık verdi. Geriye düşünce birden açılıveren rakibi zorlayan Galatasaray galibiyeti perçinleyen golü perde kapanırken buldu. Galatasaray’ın oyunun savunma yönünde pek gösteremediği başarıyı ve yüksek konsantrasyonu bu maçta göstermiş olması kalan maçlar için de umut vericiydi. Bundan sonra ipler yeniden sarı kırmızıların elinde. Kayıpsız yürürse adı “Hedef 21” olarak koyulmuş zafere ulaşacaktır. Fatih Terim’in geçen haftaki yıkıcı mağlubiyetin ardından yaptığı yorumu “modifiye” ederek tekrarlayalım: Bir maç kazanıldı, şampiyonluk değil...
Foto: Ajanslar
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İLKER YASİN: FATİH TERİM'İN FENDİ
BİTİME daha beş hafta varken dünkü karşılaşmayı ‘şampiyonluk maçı’ olarak nitelemek, bu sezon nasıl bir ligin yaşandığını ve Anadolu takımlarının büyüklere kritik yenilgiler tattırdığını görmezden gelmek demektir. Bu sezon, Fenerbahçe beraberliği dışında evindeki bütün maçları kazanmış, seyircisi önünde coşkulu, enerjik, güçlü ve amaca yönelik ataklar geliştiren Galatasaray dün şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı ama ‘şampiyon’ demek için erken. ◊ Abdullah Avcı’nın maça Arda ile başlaması, takımın oyun formatını negatif etkiledi. Tribünlerin tepkisini alan Arda ve Emre’nin, yanlarına Mahmut’u da alarak ilk yarıda hakemle oynamaları bir taktik anlayış değilse tecrübelerine hiç yakışmadı. Eğer Volkan Babacan çok kritik kurtarışlar yapmasa skor daha da farklı olur, Galatasaray 5-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını belki de aynı skorla alırdı.
Foto: Ajanslar
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AVCI’NIN HESABI 1 PUANDI
İLK yarısı daha kontrollü, ikinci yarıda risklerin alındığı, savunma arkasına sarkmaların çoğaldığı bir maçtı. Galatasaray’ın iki beki Mariano ve Nagatomo’nun, rakibin iki etkili kenar adamı Visca ve Elia’ya top göstermemesi Başakşehir’in tüm gol umutlarını bitirdi. ◊ Başakşehir takımı ilk yarı korner kullanmadı. Galatasaray’ın agresif oyunu ve rakip alandaki baskısına rağmen Elia ve Visca gibi adamları sarı kırmızılı savunmasının arkasına kaçıramadı. Görünen oydu ki, Abdullah Avcı bu maçın hesabını 1 puan üzerine yapmıştı. Hızlı ve pas oyunu ile bilinen Başakşehir takımında Emre ve Arda dün el freni olurken, Donk’u Selçuk’un yerine oynatan Terim, maçı orta sahada da kazandı. Yalnız Terim’in sahanın en etkisiz Feghouli’ye 78 dakika dayanmasını anlamakta zorlandım. ◊ Terim’in, ağır, dönüşleri zayıf ve oyun boyunu uzatan Maicon’un yerine çabuk ve ilk hamleleri iyi Denayer’i seçmesi ustalığının bir işaretiydi. 60’ıncı dakikada Mariano’nun taç çizgisinden içeri topla girerek, 22 metre civarından nefis bir sol ayak vuruşuyla golü bulması, 90 dakika daha çok isteyen, pozisyon bulan, gol arayan Galatasaray’ın hakkını alması demekti. ◊ Terim dün akşam hem oyuncu seçimleri hem takım motivasyonu hem de taktik anlayışıyla Avcı’dan her bakımdan üstündü. Ama şu da bir gerçek bu ligde geride kalan her maç dünkü karşılaşma gibi bir final