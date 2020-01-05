Galatasaray antrenmanında dikkat çeken görüntü! Henry Onyekuru...

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci sezonu için çalışmalarını devam ettirdi. Florya'da gerçekleşen idmanda bir görüntü sosyal medyada çok dikkat çekti.
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Galatasaray'ın transfer için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği ancak resmen transferini açıklamadığı Henry Onyekuru'nun Florya'da idmanlara başladığı görüldü.
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Uzak mesafede görünen Onyekuru'nun resmi açıklama gelmeden antrenmanlara başlaması dikkat çekti. Galatasaray taraftarları, uzun süren tartışmaların sonucunda Nagatomo'nun arkasında yer alan futbolcunun Onyekuru olduğunda hemfikir oldu.
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Öte yandan dün antrenmanda yer almayan ve ayrılacağı iddia edilen Yuto Nagatomo da antrenmanda bulundu.
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kaçıran ve ikinci yarıya yetişmeye çalışan Emre Akbaba'nın da istekli tavırları dikkat çekti.
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Sarı kırmızılı takımda hem Emre Akbaba hem de Martin Linnes, sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek.
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Galatasaray, devre arası çalışmalarına Florya'da devam edecek...