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Futbol
Haber Giriş: 05 Ocak 2020 - 14:35, /

Galatasaray antrenmanında dikkat çeken görüntü! Henry Onyekuru...

Henry Onyekuru, Galatasaray'a transferinin resmilik kazanmasını beklemeden antrenmanlara başladı.

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Galatasaray, Süper Lig'in ikinci sezonu için çalışmalarını devam ettirdi. Florya'da gerçekleşen idmanda bir görüntü sosyal medyada çok dikkat çekti.

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Galatasaray'ın transfer için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği ancak resmen transferini açıklamadığı Henry Onyekuru'nun Florya'da idmanlara başladığı görüldü.

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Uzak mesafede görünen Onyekuru'nun resmi açıklama gelmeden antrenmanlara başlaması dikkat çekti. Galatasaray taraftarları, uzun süren tartışmaların sonucunda Nagatomo'nun arkasında yer alan futbolcunun Onyekuru olduğunda hemfikir oldu.

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Öte yandan dün antrenmanda yer almayan ve ayrılacağı iddia edilen Yuto Nagatomo da antrenmanda bulundu.

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kaçıran ve ikinci yarıya yetişmeye çalışan Emre Akbaba'nın da istekli tavırları dikkat çekti.

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Sarı kırmızılı takımda hem Emre Akbaba hem de Martin Linnes, sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek.

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Galatasaray, devre arası çalışmalarına Florya'da devam edecek...

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