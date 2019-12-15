Galatasaray-Ankaragücü maçına damga vuran diyalog!

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçtiği golün pozisyonda ilginç bir diyalog yaşandı.
2
Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşa Falcao ve Feghouli birlikte yükseldi, Feghouli'nin dokunuşuyla top ağlarla buluştu.
3
"TOPA DOKUNDUN MU?"
Golün ardından Radamel Falcao, Feghouli'nin yanına gidip ''Topa dokundun mu?'' diye sordu. Feghouli de Kolombiyalı forvete 'evet' anlamında kafa salladı.
4
13 MAÇ SONRA İLK 11
Galatasaray'da sakatlıkları geçen Babel ve Feghouli maça ilk 11'de başladı. Falcao, 13 maç aradan sonra ilk 11'de forma giydi.
5
Teknik direktör Fatih Terim, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Emre Mor'u yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Jean Michael Seri ile süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi müsabaka kadrosunda yer almadı.
6
SAKATLAR GERİ DÖNDÜ
MKE Ankaragücü karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine sakatlıkları geçen Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao forma giydi.
7
Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, 74 gün sonra bir resmi maça ilk 11'de başladı.
8
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile 1 Ekim'de İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından aşil tendonundan sakatlık yaşayan Falcao, sonraki 11 resmi maçta forma giyememişti.
9
Sarı-kırmızılı takımın son 2 karşılaşmasında da sonradan oyuna dahil olan Falcao, 13 maç aradan sonra 11'de sahadaki yerini aldı.
10
Galatasaray'da daha önce forma giyen Brezilyalı Felipe Melo ile Çek Tomas Ujfalusi'ye karşılaşma öncesinde plaket verildi.
11
MELO VE UJFALUSI'YE PLAKET
Saha kenarında düzenlenen seremonide Melo ve Ujfalusi plaketlerini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinden aldı.
12
Taraftarların tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulunduğu Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, saha içinde "üçlü" de çektirdi.