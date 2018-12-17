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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL ve Hürriyet Arşiv
17 Aralık 2018 - 07:28,

G.Saray'ın transferlerini canlı yayında açıkladı! İki golcü birden...

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Galatasaray'ın yılbaşındaki transferlerini duyurdu.

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Çarpıcı açıklamalara imza atan Sinan Engin, transferler ve Başakşehir-Galatasaray maçı ve Fenerbahçe'yle ilgili şunları söyledi...

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- Kasımpaşa ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Aykut Kocaman'ı kutluyorum. Çok güzel bir maç oldu. - Trabzonspor 1 ön libero iki forvet alsın şampiyon olur, ben Trabzonspor'u beğeniyorum.

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- Buradan Ersun Yanal'a bir çağrım var. Ersun Hocam ilk işin Volkan Demirel'i affetmek olsun. Senin Volkan'a çok ihtiyacın var.

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- Ndiaye'nin pozisyonu net penaltı. Ben bu pozisyonu tartışmam. Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonra çok şey kaybetti. Büyük düşünen Avrupa Fatihi yeniliyor seviniyorlar, ligde berabere kalıyor '8 puanı koruduk' diyorlar...

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- Schalke, Moskova'yı yeniyor da Galatasaray UEFA'ya gidiyor. Galatasaray'da çıta düşmüş. Galatasaray küçük şeylere seviniyor. Galatasaray, Başakşehir'e yenilseydi şampiyonluk hayaldi.

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- Fatih Terim 10 maç ceza almamalı. Fatih Terim bunlardan ders çıkaracak. Fatih Terim saha kenarında olsa Galatasaray kazanırdı. Kenarda Fatih Terim 1 puandır.

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- Fatih Terim'e işkence mi yaptılar? Hakeme itaraz etti, sonrasında da açıklama yaptı. Farklı bir şey falan yok. Türkiye'de en fazla şampiyon olan, en fazla kupa alan, en iyi teknik direktör Fatih Terim. Türk futbolunda problem varsa sizin aldığınız kupalarda da problem var.

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- Fatih Terim'in bana 50 yemek borcu var. Ahmet Çakar'ın dedikleri doğru çıktı. Galatasaray bu leblebi gibi gruptan çıkamadı. Galatasaray devre arasında iki tane golcü alacak. 

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Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanından 1-1'lik skorla döndü.

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"Aradaki puan farkını koruduk!"

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-1 sona eren Medipol Başakşehir maçının adından açıklamalarda bulundu. "Ocak ayında yapılanmaya gideceğiz" şeklinde konuşan Albayrak'a, sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi...

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