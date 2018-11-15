G.Saray'ın gelecek umutları: Griezmann'ın Real Sociedad günleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
G.Saray'ın gelecek umutları: Griezmann'ın Real Sociedad günleri
Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği mücadelede güzel oyunun yanında gençlerin performansı da geceye damga vurdu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/11
Fakat, altyapı bu isimlerden ibaret değil. İşte Galatasaray'ın gelecek umutları...
2/11
1 Ocak 1998 doğumlu Celil Yüksel, defansif orta saha pozisyonunda oynuyor. Genç oyuncu alt yaş kategorilerinde bugüne kadar 4 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi. Celil Yüksel, hedefi top kazanmak ve alan daraltmak olan klasik defansif orta sahalardan biri değil. Topu kullanmayı seven genç oyuncu, mental ve teknik kalitesi ile göz dolduruyor. Oyun stili olarak bana Emre Belözoğlu'nun gençliğini andırıyor. Defansif orta saha olarak oynasa da topu ileriye taşımak konusunda en ufak bir tereddütü yok. Selçuk İnan gibi bir oyuncu ile aynı sahada idman yapıyor olmak kendisi için büyük şans.
3/11
Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 doğumlu. Genç oyuncu her iki kanatta da görev alabiliyor. Sol ayağını kullanan Yunus, 1.73 boyunda. Bugüne kadar Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde 33 maça çıkan genç oyuncu, 6 gol katkısında bulundu. Yunus Akgün, kanat özelliklerinin yanında ikinci forvet olarak da oynayacak yeteneklere sahip bir oyuncu. Hızı ve dripling kalitesi ile ön plana çıkan genç oyuncu, yaratacılık ve uzun şut tehdidi açısından da standartların oldukça üzerinde. Griezmann'ın Real Sociedad günlerine oldukça benziyor Yunus Topu ayağında tutma süresini biraz azaltması ve top paylaşımı konusunda kendisini geliştirmesi ile çok kaliteli bir oyuncu olma potansiyelini ortaya çıkartabilir.
4/11
Gökay Güney, 19 Mayıs 1999 doğumlu. Gökay, defansif orta saha, merkez orta saha ve stoper mevkilerinde oynayabiliyor. Genç oyuncu, alt yaş kategorilerinde milli takım için 16 maça çıkarken gol atma başarısı gösteremedi. Gökay Güney, pas yeteneği ve oyun görüşü ortalamanın oldukça üstünde olan bir oyuncu. Uzun mesafe pasları denemekten çekinmiyor. Merkez orta saha kökenli oyuncu, geriden oyun kurmadaki başarısı ve pozisyon bilgisi ile 'pasör stoper' rolü içinde gayet ideal bir aday.
5/11
Emirhan Civelek, 5 Ocak 2000 doğumlu. Genç oyuncu, sağ bek pozisyonunda oynuyor. Genç oyuncu alt yaş kategorilerinde milli takım için 31 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi. Emirhan Civelek, hücumcu bir bek. Savunma özelliklerindense hücum özellikleri çok daha göze çarpıyor. Modern futbolunun istediği bek karakterini sahaya yansıtmak için oldukça yeterli bir potansiyele sahip. Pozisyon bilgisi geliştirerek, aynı takımda bulunduğu Mariano'yu kendine örnek alabilirse, geleceği çok parlak bir oyuncu.
6/11
Abdussamed Karnuçu, 4 Şubat 2000 doğumlu. 1,84 boyundaki oyuncu defansif orta saha olarak oynuyor. Genç oyuncu, alt yaş kategorilerinde milli takım için 26 maça çıktı. Abdussamed Karnuçu, pozisyon bilgisi ve yaşına göre oldukça iyi fiziği ile ön plana çıkıyor. Defansif orta saha pozisyonu haricinde stoper oynamak için de gayet yeterli bir oyuncu. Fernando ile aynı takımda bulunması ve onun antremanlarını izleyebilecek olması kendisi için büyük bir şans.
7/11
Atalay Babacan, 28 Haziran 2000 doğumlu. Merkez orta saha ve ofansif orta saha olarak oynayabiliyor. Atalay, Milli Takım için alt yaş kategorilerinde 49 maça çıkarken 21 gol atma başarısı gösterdi. Atalay Babacan, altın jenerasyonun 'en parlak' oyuncusu olarak gösteriliyordu ve ben de aynı görüşteyim. Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlıklar olmasa a takım için öne çıkacak ilk oyuncu olması işten bile değildi. Oyun görüşü, pas kalitesi ve tekniği şu an için bile a takıma hazır düzeyde. Modern bir oyuncu kurucudan beklenen her şeyi sahaya yansıtabilme potansiyeline sahip. Sakatlıkları üzerinden atabilirse ve fizik olarak gerekli aşamayı kaydetmesi halinde milli takımımız yeni bir 10 numaraya merhaba diyebilir.
8/11
Recep Gül, 5 Kasım 2000 doğumlu. Her iki kanatta da forma giyebilen genç oyuncu, ikinci forvet olarak da oynayabiliyor. Genç oyuncu, milli takım alt yaş kategorileri için 47 maça çıkarken 11 gol atma başarısı göstermiş durumda. Recep Gül, çizgiyi yakın oynayan bir kanattansa içeriye kat eden ve oyun kurucu özelliklerini de sahip bir oyuncu. Gerekli fiziksel gelişimi sağlaması halinde Süper Lig'de büyük bir etki yaratabilir.
9/11
Malik Karaahmet, 18 Ocak 2000 doğumlu. Genç santrafor, alt yaş kategorilerinde milli takım için 26 maça çıkarken 12 gol atma başarısı gösterdi. Malik Karaahmet, tam anlamıyla 'komple forvet' olmak için gerekli tüm yeteneğe sahip. Almanya'da aldığı akademi eğitimi ile de pozisyon bilgisi ve ön alan presinde oldukça yeterli bir oyuncu. Galatasaray'ın santrafor sıkıntısı çektiği bu sezonda a takımda bile kendisini göstermesi oldukça mümkün. Geleceğin en önemli Türk forvetlerinden...
10/11
Mutlu Aksu Doğan, 8 Mart 2000 doğumlu. Ofansif orta saha olarak oynayan genç oyuncu, alt yaş kategorilerinde milli takım için henüz maça çıkmadı. Altınordu altyapısında yetişen Mutlu Aksu Doğan, gole oldukça yakın bir 10 numara. Oyuncu karakteri ile ilerleyen dönemlerde ileriyi düşünen bir '8 numaraya' da dönüşebileceğini düşünüyorum. Şut tehdidi oldukça yüksek olan oyuncu, bir on numaraya göre oldukça oyunun içinde.
11/11
Mirza Cihan, 26 Ekim 2000 doğumlu. Merkez orta saha olarak oynayan genç oyuncu, milli takım için henüz maç oynamamış konumda. Galatasaray'ın Gazişehir'den kadrosuna kattığı genç oyuncu, dinamizmi ile ön plana çıkıyor. Ofansif orta saha olarak da oynayabilen genç yetenek, sakatlıktan uzak kalması ile oldukça standart üstü bir 8 numaraya dönüşebilme potansiyeline sahip. (Fotomaç)