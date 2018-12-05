G.Saray'da isyan! 5 futbolcu ve detaylar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezon adeta tel tel dökülüyor. Herkes Sarı- Kırmızılı takımın 9 maçtır neden kazanamadığını, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl havlu attığını tartışırken ilginç bir iddia ortaya atıldı.
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Galatasaray'ın 21 Temmuz'da oynadığı Valencia maçı sonrası 5 yıldız isim Fatih Terim'in yanına gitti. Tecrübeli hocayla baş başa toplantı yapan futbolclar kamp ve idman programından duyulan rahatsızlığı dile getirildi.
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BİZ DE İNSANIZ, BU NASIL KAMP!
İlk sözü Gomis'in aldığı ve "Hocam bu nasıl kamp yeri, bu nasıl otel! Bu sahalar, yemekler ve bu organizasyon çok kötü. Siz buna nasıl izin verdiniz? Biz de insanız! İyi hazırlanmadık, iyi bir kamp dönemi geçirmedik" dediği öğrenildi.
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KAMP ŞARTLARI İSYAN ETTİRDİ
Diğer oyuncuların da aynı yönde görüş bildirdiği belirlendi. Şikayet edilen noktaların çalışma programı, otel, odalar, yemek, saha şartları ve otel-saha mesafesi gibi konular olduğu öğrenildi. Terim'in de oyunculara hak verdiği ifade edildi.
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HESAP SORMA OLARAK GÖRDÜ
Ancak Terim 5 oyuncunun bu çıkışından rahatsız oldu. Tecrübeli hoca yaşananları 'kazan kaldırma ve hesap sorma' olarak nitelendirdi. Ardından grubun lideri olarak gördüğü Gomis'in biletini kesti. Diğer isimleri de adeta deftere yazdı.
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OYUNCULARLA KOPUŞ BAŞLADI
Feghoulı, Maicon ve Mariano'yu kesen Terim, Belhanda ile arasına mesafe koydu. Şampiyon takımın temelleri sarsıldı. Oyuncular ve Terim arasında kopuş başladı. Motivasyon eksikliği, fiziksel düşüş ve sakatlıklarla beraber bugünkü kötü tablo ortaya çıktı.
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FUTBOLCULAR UYARDI, KİMSE UMURSAMADI!
CİMBOM'un bu sezon en çok belini büken olaylardan birisi de sakatlıklar... Ancak İsviçre'de yaşananlar sakatlıkların adeta 'bağıra bağıra' geldiğini gösteriyor. Futbolcuların "İyi çalışmıyoruz" isyanı teknik heyet tarafından dikkate alınmadı. Ancak gelinen noktada, bu isyanın haklı olduğu ortaya çıktı. Fiziki düşüş sonrası arka arkaya kas ve adale sakatlıkları yaşandı. Bunu sorgulayan oyuncular ise kendi gelecekleri ile oynadı.
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Lider hafta içi mesaini de kayıpsız geçti!
Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Watford'u 2-1 ile geçerek namağlup unvanını 15. haftada da devam ettirdi.